Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Raúl Ocampo reveló las últimas palabras que le dijo a Alejandra Villafañe antes de partir

El actor Raúl Ocampo contó con la voz entrecortada cómo fueron los últimos segundos de vida de Alejandra Villafañe.m

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Raúl Ocampo dio su testimonio sobre la muerte de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

La reciente entrevista que Raúl Ocampo concedió al podcast 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, sigue generando conmoción en redes sociales, pues en este espacio el actor abrió su corazón para contar su testimonio sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe, quien partió de este plano el 21 de octubre de 2023.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las últimas palabras que Raúl Ocampo le dijo a Alejandra Villafañe?

Durante la entrevista, el actor reveló no solo detalles de cómo fue acompañar a su novia a lo largo de los meses que padeció esta difícil enfermedad, sino también cómo fueron los últimos instantes de vida de la actriz aquel día en el que se confirmó su fallecimiento.

Artículos relacionados

Y es que justo después de la tragedia que significó que Alejandra se desvaneciera en sus brazos y su corazón dejara de latir, Ocampo relató qué ocurrió segundos después de que su gran amor se despidiera.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe segundos después de fallecer?

De acuerdo con su testimonio, hubo un silencio que fue interrumpido por una voz que le dijo "arrúnchate, ya vamos para la casa". En ese momento vino a su mente algo que había leído en alguna oportunidad y es que cuando una persona muere el último sentido que se pierde es la audición, por lo que se acercó a Villafañe y la acomodó en "cucharita".

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo conmovió al contar cómo fue el fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

"Y empiezo, a ver princesa, en el nombre del padre del hijo, del espíritu santo, yo empecé a orar y le decía a Dios, ahí te va uno de tus mejores ángeles, gracias por el tiempo, gracias por prestármela, gracias por permitirme amarla tanto", dijo Ocampo evidentemente conmovido durante la conversación.

¿Cómo fueron los últimos instantes de vida de Alejandra Villafañe?

Finalmente, el participante de MasterChef Celebrity, dio a conocer que, en vida ambos molestaban mucho con la idea de ser almas en pena: "le digo Ale, cuidadito te vas a volver un alma en pena, si ya viste la luz, ve, todos vamos a estar bien", comentó.

Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Esto reveló Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

El desgarrador relato del intérprete, ha generado diversas reacciones entre los oyentes del programa, quienes han manifestado en las plataformas digitales, que, sin duda, la historia de él y Villafañe, representa el verdadero significado de lo que significa amar incondicionalmente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo