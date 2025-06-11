Raúl Ocampo reveló las últimas palabras que le dijo a Alejandra Villafañe antes de partir

La reciente entrevista que Raúl Ocampo concedió al podcast 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, sigue generando conmoción en redes sociales, pues en este espacio el actor abrió su corazón para contar su testimonio sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe, quien partió de este plano el 21 de octubre de 2023.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que Raúl Ocampo le dijo a Alejandra Villafañe?

Durante la entrevista, el actor reveló no solo detalles de cómo fue acompañar a su novia a lo largo de los meses que padeció esta difícil enfermedad, sino también cómo fueron los últimos instantes de vida de la actriz aquel día en el que se confirmó su fallecimiento.

Y es que justo después de la tragedia que significó que Alejandra se desvaneciera en sus brazos y su corazón dejara de latir, Ocampo relató qué ocurrió segundos después de que su gran amor se despidiera.

¿Qué le dijo Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe segundos después de fallecer?

De acuerdo con su testimonio, hubo un silencio que fue interrumpido por una voz que le dijo "arrúnchate, ya vamos para la casa". En ese momento vino a su mente algo que había leído en alguna oportunidad y es que cuando una persona muere el último sentido que se pierde es la audición, por lo que se acercó a Villafañe y la acomodó en "cucharita".

Raúl Ocampo conmovió al contar cómo fue el fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

"Y empiezo, a ver princesa, en el nombre del padre del hijo, del espíritu santo, yo empecé a orar y le decía a Dios, ahí te va uno de tus mejores ángeles, gracias por el tiempo, gracias por prestármela, gracias por permitirme amarla tanto", dijo Ocampo evidentemente conmovido durante la conversación.

¿Cómo fueron los últimos instantes de vida de Alejandra Villafañe?

Finalmente, el participante de MasterChef Celebrity, dio a conocer que, en vida ambos molestaban mucho con la idea de ser almas en pena: "le digo Ale, cuidadito te vas a volver un alma en pena, si ya viste la luz, ve, todos vamos a estar bien", comentó.

Esto reveló Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

El desgarrador relato del intérprete, ha generado diversas reacciones entre los oyentes del programa, quienes han manifestado en las plataformas digitales, que, sin duda, la historia de él y Villafañe, representa el verdadero significado de lo que significa amar incondicionalmente.