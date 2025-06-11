Ryan Castro llegó disfrazado a las calles de Medellín y trabajó en un carrito de raspados

A pocas semanas de uno de los conciertos más importantes de su carrera en el estadio Atanasio Girardot, Ryan Castro decidió vivir la experiencia de su ciudad desde otra perspectiva.

¿Cómo sorprendió Ryan Castro a sus seguidores en Medellín?

Lejos de los escenarios, las luces y el reconocimiento, el artista urbano salió a las calles con una apariencia irreconocible, barba postiza, gafas y ropa sencilla para conectarse con la gente que trabaja a diario alrededor del lugar.

Su recorrido lo llevó hasta los vendedores ambulantes que rodean el estadio, y entre ellos conoció a Marco Tulio, un hombre humilde y trabajador que se ha ganado el cariño de la zona gracias a sus famosos cholaos y raspados.

¿Quién es Marco Tulio y por qué conmovió a Ryan Castro?

Marco Tulio lleva cerca de cuatro décadas dedicado a su puesto de raspados, llegó desde el campo buscando oportunidades y encontró en este oficio una manera honesta de sostener a su familia.

Ryan Castro ayudó en el carrito, preparó raspados y habló con los clientes durante la jornada. Foto AFP/ Mireya Acierto

Su carrito metálico, la máquina de hielo y su sonrisa constante son parte de la historia del Atanasio, y mientras conversaban, Ryan escuchó atento el relato de Marco, el esfuerzo diario, el clima, las largas jornadas y el sueño de seguir adelante pese a las dificultades económicas.

El vendedor no sabía que estaba frente a una de las voces urbanas más fuertes del país, para él solo era un joven curioso interesado en aprender sobre su trabajo y en medio de ese anonimato Ryan, se animó a manejar la máquina de hielo, aprendió a preparar los raspados y ayudó a atender a los clientes para impulsar las ventas durante su visita.

¿Qué gesto inesperado tuvo Ryan con Marco Tulio, el vendedor ambulante?

Después de compartir risas, historias y trabajo, el cantante decidió sorprender a Marco Tulio con un acto de generosidad con una compra grande en su carrito, reconociendo su esfuerzo y dedicación, y además le entregó un regalo especial, un televisor de gran tamaño por su labor y ejemplo de constancia.

Ryan Castro llegó disfrazado a las calles del Atanasio y terminó regalando sonrisas y oportunidades. / Foto AFP: Ethan Miller

Ryan también le prometió que durante su concierto mencionará su puesto y lo promoverá ante su público, asegurando más visibilidad para este negocio tradicional que ha acompañado la vida cultural de Medellín durante años.