Alejandra Ávila rompe el silencio tras la salida de Patricia Grisales: "Nos quedamos sin la reina"

Alejandra Ávila reveló que su sueño era llegar a la final junto a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Patricia Grisales y Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity.
Patricia Grisales se despidió de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

La salida de Patricia Grisales de MasterChef Celebrity, sigue desatando reacciones no solo entre los fieles televidentes del formato, sino también entre quienes tuvieron la posibilidad de coincidir con ella en la cocina más importante del mundo.

Alejandra Ávila, una de las actuales participantes de la décima temporada del reality de cocina, recientemente se pronunció en redes sociales para dedicar un emotivo mensaje con el que despidió a quien fue una de sus compañeras de competencia.

"Siempre las palabras más lindas venían de ti para apoyarme y darme mucha fuerza, sé la gran mamá y amiga que eres te amo. Nos quedamos sin la reina de la sazón pero me quedo con el mejor regalo, tu amistad", fueron las palabras que la reconocida actriz escribió en su última publicación en su cuenta de Instagram.

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila a la eliminación de Patricia Grisales de MasterChef Celebrity 2025?

Según lo comentó Alejandra tras la emotiva salida de Patricia, su sueño como competidora era que juntas llegaran a la anhelada final de MasterChef Celebrity.

"Mi sueño era que las 4 llegáramos a la final y hoy entre lágrimas, sabía que no se haría realidad, una de ustedes nos dejaría", fueron las palabras de la intérprete en el post que obtuvo cientos de likes por parte de los internautas.

¿Quiénes fueron a reto de eliminación en MasterChef Celebrity 2025?

Grisales, quien se despidió entre lágrimas de la competencia, se enfrentó Violeta Bergonzi y Carolina Sabino en una noche de eliminación que estuvo bastante reñida, pues tal y como lo mencionaron los jurados, no fue una decisión fácil de tomar.

Patricia Grisales y Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity.
Alejandra Ávila se despidió de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Y aunque la recordada actriz tuvo un excelente desempeño durante el reto y dejó demostrado por qué era considerada la 'mamá de la sazón', tuvo que abandonar el juego dejando un enorme vacío entre sus compañeros.

Patricia Grisales y Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity.
Así despidió Alejandra Ávila a Patricia Grisales. Foto | Canal RCN.

Tras la salida de la participante, quedó confirmado el 'Top 7', el cual quedó integrado de la siguiente manera:

  • Raúl Ocampo
  • Pichingo
  • Michelle Rouillard
  • Violeta Bergonzi
  • Carolina Sabino
  • Valentina Taguado
  • Alejandra Ávila.

