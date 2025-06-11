Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprende con inesperada confesión sobre su vida amorosa: "No me gusta ninguno"

Karina García generó revuelo en redes sociales al afirmar que no siente interés por nadie dentro de "La mansión de Luinny".

Juan Sebastián Camargo
Karina García sorprende a sus seguidores.
Karina García le dice a sus seguidores que no se preocupen que no le gusta nadie. (Foto Canal RCN)

Karina García sorprendió a sus seguidores con una declaración que rompió con las expectativas del reality “La mansión de Luinny”.

Karina García causa revuelo entre sus seguidores al confesar que no está interesada en nadie en "La mansión de Luinny".
Karina García dejó claro que no siente interés por ninguno de sus compañeros de reality. (Foto Canal RCN)

Mientras las dinámicas del reality giran en torno a alianzas, tensiones y posibles romances, ella ha optado por mantenerse al margen de cualquier vínculo afectivo.

¿Está Karina García interesada en tener pareja dentro de “La mansión de Luinny”?

A través de un clip que circula en redes sociales, Karina le dice a sus seguidores que no se preocupen porque a ella no le gusta nadie dentro del programa y que no fue en busca de pareja. Y que ella no necesita de un hombre para brillar y que está enfocada en su proceso personal.

“No me interesa nadie, solo este cuerpito tropical”, expresa Karina García en el clip.

La publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos destacan la seguridad con la que se ha mostrado desde el inicio del programa, mientras otros lo tomaron como una estrategia dentro del juego.

¿Qué romances ha tenido Karina García en realities anteriores?

Recordemos que, durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Karina García protagonizó dos romances.

Primero vivió una breve relación con Marlon Solórzano, con quien compartió una semana antes de que él fuera eliminado del programa.

Posteriormente, Karina García inició un vínculo amoroso con Altafulla, con quien compartió hasta septiembre, cuando decidieron dar fin a su relación, justo antes de que Karina García confirmara su participación en “La mansión de Luinny”.

El formato combina convivencia, retos semanales y votaciones abiertas al público, que decide quién continúa en competencia.

Cada semana, los concursantes nominan a sus compañeros, y los más votados quedan en riesgo de eliminación.

En la primera ronda, Karina logró mantenerse fuera del grupo de nominados, lo que confirma el respaldo que ha recibido por parte de compañeros y sus seguidores.

Karina García está enfocada en ella misma.
Karina García asegura que está enfocada en ella misma y que no fue en busca de pareja. (Foto Canal RCN)
