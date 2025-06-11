Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Caramelo rompe el silencio sobre ruptura con Manelyk: “Nos ganó la presión”

Caramelo finalmente reveló detalles de su separación con Manelyk, asegurando que la presión del público y el ruido digital influyó más que cualquier conflicto entre ellos.

Caramelo habló por primera vez sobre el final de su relación con Manelyk.
Caramelo habló por primera vez sobre el final de su relación con Manelyk. Foto Canal RCN/Freepik

La relación entre Caramelo y Manelyk llegó a su fin hace un par de meses y aunque ambos mantuvieron silencio durante semanas, finalmente el creador de contenido decidió compartir su versión sobre lo ocurrido.

¿Por qué terminó la relación entre Caramelo y Manelyk?

Caramelo se sinceró sobre lo que él describe como una relación intensa, auténtica y llena de conexión emocional, pero también altamente expuesta y vulnerable a las opiniones ajenas.

Aseguró que, contrario a lo que muchos podrían imaginar, la mayor dificultad no fue entre ellos dos, sino alrededor de ellos, pues los rumores, suposiciones y comentarios malintencionados circulaban constantemente en redes sociales y crearon incertidumbre y desgaste emocional en ambos.

 

También mencionó que la distancia física que en ocasiones sostenían por compromisos laborales hacía que cada comentario negativo pesara más, pues no tenían la posibilidad inmediata de aclarar malentendidos frente a frente.

Y se refirió a la conexión que vivió con Manelyk como una experiencia emocional profunda que no había experimentado antes.

¿Cómo han manejado la comunicación Manelyk y Caramelo después de su ruptura?

Caramelo compartió su punto de vista, sin embargo Manelyk ya había compartido públicamente que ambos decidieron establecer “contacto cero”, como una medida emocional que consideran necesaria para procesar el cierre de la relación.

Manelyk Gonzalez termina con Caramelo
Manelyk Gonzalez y Caramelo anunciaron su ruptura/Canal RCN

Aunque dejó claro que no piensa hablar mal de su expareja, también señaló que continuar en comunicación inmediata podría dificultar el proceso de sanar y seguir adelante.

¿Cuál fue el mensaje que envió Caramelo sobre las relaciones de pareja en el entretenimiento?

La historia de Caramelo y Manelyk es un recordatorio de que la vida pública no siempre combina con la vida emocional, pues detrás de los filtros, los viajes y las risas compartidas con millones de seguidores, existen personas que sienten, dudan y luchan con inseguridades igual que cualquier pareja fuera de cámaras.

Así viven Caramelo y Manelyk el cierre de una relación llena de exposición pública.
Así viven Caramelo y Manelyk el cierre de una relación llena de exposición pública. Foto Canal RCN

Aunque la relación llegó a su fin, ambos demostraron respeto y madurez al priorizar su bienestar emocional y no caer en polémicas, y si algo quedó claro con sus palabras, es que más allá del ruido digital, lo que realmente importa es la capacidad de cerrar ciclos con dignidad.

