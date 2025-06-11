Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón mencionó a Altafulla frente a Karina García en 'La mansión de Luinny', ¿qué sucedió?

Yina Calderón no desaprovechó el momento para decir el nombre de Altafulla en una actividad con Karina García.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Karina García, Altafulla
Yina Calderón mencionó a Altafulla frente a Karina García en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Avanza la participación de Karina García y Yina Calderón en el reality de La mansión de Luinny.

Aunque no se la llevan bien, ambas dejaron claro que no se van a ir la una contra otra. Sin embargo, no cruzan ni media palabra.

Artículos relacionados

Karina y Yina han tenido que compartir juntas, dejando a un lado las diferencias para destacar en República Dominicana. Entonces, la modelo y la empresaria tuvieron que nuevamente interactuar a través de una improvisación en la que actuaron.

¿Por qué Yina Calderón mencionó a Altafulla frente a Karina García?

Yina Calderón aprovechó el momento para mencionar al exnovio de Karina García, el cantante Andrés Altafulla.

Según los videos que circulan en redes sociales, Karina y Yina estaba interpretando una escena en la que la modelo paisa estaba pasada de copas, así que la empresaria de fajas le habla y aconseja.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón prefirió la polémica en vez de su amistad con Karina García | Foto del Canal RCN.

Karina García comenzó a gritar que amaba a un hombre y fue cuando Yina Calderón no desaprovechó la oportunidad para mencionar a Altafulla.

"¿Cómo se llama el tipo que tú amas? Altafulla", expresó Calderón.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García?

Karina no pudo disimular y cambió de gesto, pues se puso seria, pero, de inmediato, volvió a la escena.

El acto de Yina Calderón dividió opiniones, como normalmente sucede con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Algunos internautas tacharon el hecho de que la empresaria hubiese mencionado a la expareja de la paisa en una actividad de improvisación, ya que fue notorio que a Karina no le gustó. Entretanto, los detractores de la modelo se rieron diciendo que aplauden las palabras de Yina Calderón.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla terminaron | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Finalmente, Yina Calderón manifestó de manera jocosa que la mención de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2025 y exnovio de Karina García, fue una "publicidad no pagada".

Karina García terminó con Altafulla semanas antes de que la influenciadora arribó a República Dominicana y eso hizo que diferentes usuarios digitales argumentaran que la relación se habría acabado por el reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo