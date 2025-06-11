Yina Calderón mencionó a Altafulla frente a Karina García en 'La mansión de Luinny', ¿qué sucedió?

Avanza la participación de Karina García y Yina Calderón en el reality de La mansión de Luinny.

Aunque no se la llevan bien, ambas dejaron claro que no se van a ir la una contra otra. Sin embargo, no cruzan ni media palabra.

Karina y Yina han tenido que compartir juntas, dejando a un lado las diferencias para destacar en República Dominicana. Entonces, la modelo y la empresaria tuvieron que nuevamente interactuar a través de una improvisación en la que actuaron.

¿Por qué Yina Calderón mencionó a Altafulla frente a Karina García?

Yina Calderón aprovechó el momento para mencionar al exnovio de Karina García, el cantante Andrés Altafulla.

Según los videos que circulan en redes sociales, Karina y Yina estaba interpretando una escena en la que la modelo paisa estaba pasada de copas, así que la empresaria de fajas le habla y aconseja.

Yina Calderón prefirió la polémica en vez de su amistad con Karina García | Foto del Canal RCN.

Karina García comenzó a gritar que amaba a un hombre y fue cuando Yina Calderón no desaprovechó la oportunidad para mencionar a Altafulla.

"¿Cómo se llama el tipo que tú amas? Altafulla", expresó Calderón.

¿Cómo reaccionó Karina García?

Karina no pudo disimular y cambió de gesto, pues se puso seria, pero, de inmediato, volvió a la escena.

El acto de Yina Calderón dividió opiniones, como normalmente sucede con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Algunos internautas tacharon el hecho de que la empresaria hubiese mencionado a la expareja de la paisa en una actividad de improvisación, ya que fue notorio que a Karina no le gustó. Entretanto, los detractores de la modelo se rieron diciendo que aplauden las palabras de Yina Calderón.

Karina García y Altafulla terminaron | Foto del Canal RCN.

Finalmente, Yina Calderón manifestó de manera jocosa que la mención de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2025 y exnovio de Karina García, fue una "publicidad no pagada".

Karina García terminó con Altafulla semanas antes de que la influenciadora arribó a República Dominicana y eso hizo que diferentes usuarios digitales argumentaran que la relación se habría acabado por el reality.