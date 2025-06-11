Karina García tuvo cruce con compañera por un hombre en La mansión de Luinny: "Él me pertenece"

Karina García no ha parado de dar de qué hablar en redes sociales desde su ingreso al reality de República Dominicana llamado La mansión de Luinny.

¿Por qué La Bella Chanel le hizo escena de celos a Karina García en La mansión de Luinny?

La influenciadora antioqueña en las últimas horas fue tema de conversación en redes sociales luego que tuviese una discusión con una de sus compañeras por otro de los participantes.

La participante con la que tuvo el conflicto Karina García fue con la dominicana Chanel Raphael mejor conocida como La Bella Chanel.

Todo sucedió cuando varios de los participantes se encontraban reunidos hablando y según la influenciadora dominicana Karina estaba mirando mucho al participante conocido como Orlando "El moreno más feo", con quien ella tiene gran cercanía.

Te estoy viendo y no te lo voy a permitir, él me pertenece.

Karina García tuvo problema con compañera por un hombre del reality. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García a la escena de celos de Chanel?

Karina García al ver el reclamo de Chanel no se quedó callado y le respondió de inmediato que ella no estaba mirándolo y que ella sabía que él era de ella.

Mi reina él es tuyo, de qué estás hablando.

Sin embargo, Chanel seguía enfocada en que ella sí lo había mirado y le repetía que no iba a dejar que ella se metiera con él: "No mi amor, no te lo voy a permitir".

Karina García al ver el reclamo de su compañera le expresó que ella no había ido a buscar pareja y que ella tenía que tener mayor seguridad.

"Chanel qué son esos celos, seguridad por favor. A mí no me interesa ningún hombre acá, es tuyo.".

¿Quién es Orlando "El moreno más feo", el hombre que provocó discusión entre Karina García y compañera?

Orlando “El Moreno Feo” es un artista urbano dominicano que pasó de bailar en las calles de Santo Domingo a convertirse en uno de los exponentes más versátiles del dembow. Su carrera comenzó como bailarín en programas de talento y competencias callejeras, donde ganó reconocimiento por su energía y estilo único.

En 2023 enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de uno de sus hijos recién nacidos, hecho que compartió con sus seguidores en redes sociales, recibiendo muestras de apoyo de toda la comunidad artística.