Patty Grisales reveló las complicaciones que enfrentó tras su eliminación: “Tuve un quebranto”

Patricia Grisales rompió el silencio acerca del quebranto por el cual atravesó tras su eliminación de MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Patty Grisales reveló las complicaciones que enfrentó tras su eliminación: “Tuve un quebranto”
Este fue el error que costó la eliminación de Patricia Grisales de MasterChef. | Foto: Canal RCN

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo el capítulo 111 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en la que varios internautas se sorprendieron con todos los acontecimientos presentados en el reto de eliminación.

De este modo, los internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la salida de Patricia Grisales, una de las celebridades que más se ganó el cariño por parte del jurado, participantes y televidentes.

¿Cuál fue la razón por la que Patricia Grisales salió de MasterChef Celebrity?

Recordemos que, durante el capítulo pasado, los participantes se enfrentaron a un reto de eliminación donde demostraron sus múltiples habilidades durante el reto de eliminación, donde tuvieron que sorprender al jurado con un plato libre.

Patty Grisales reveló las complicaciones que enfrentó tras su eliminación: “Tuve un quebranto”
¿Cuál fue la razón por la que Patricia Grisales abandonó MasterChef? | Foto: Canal RCN

Las celebridades que se enfrentaron al reto de eliminación fueron: Patricia Grisales, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, quienes demostraron sus múltiples habilidades gastronómicas al momento de pasar al atril.

Sin embargo, cuando pasó Patty Grisales al atril con su platillo ‘A mi gaviota’, en el que elaboró una pasta, pero el jurado le dijo que su error estuvo por la falta de cocción. Así que, esta fue la principal razón por la que fue eliminada de la cocina.

¿Cómo reaccionó Patricia Grisales tras ser eliminada de la cocina?

Es clave mencionar que Patty fue una de las invitadas especiales al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que abrió su corazón acerca de su experiencia en MasterChef al ser eliminada, expresando las siguientes palabras:

“Recuerdo y me da mucha nostalgia con alegría. Yo llegué con un sueño. Yo no me metí a MasterChef, sino por dos motivos: por la cocina que me gusta y quería aprender y porque mi mamá siempre me dijo que tenía buena sazón”, agregó Patricia.

Sin duda, Patricia reveló que a pesar del difícil momento que atravesó antes de ser eliminada por un quebranto de salud, reiteró que se inspiró en su madre Delia y demostró lo mejor de sí misma:

“Le di un corazón a mi vida, a mi alma y a mi mamá, por eso siempre la tuve tan presente. Por eso, siempre defendí la sazón y la tradición. Además, la última semana fue muy difícil para mí y tuve un quebranto de salud, tuve un accidente en la costilla y eso, me perjudicó un poco, pero agradezco la experiencia”, señaló la actriz.

