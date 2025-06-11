Patty Grisales reveló las complicaciones que enfrentó tras su eliminación: “Tuve un quebranto”

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo el capítulo 111 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en la que varios internautas se sorprendieron con todos los acontecimientos presentados en el reto de eliminación.

De este modo, los internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la salida de Patricia Grisales , una de las celebridades que más se ganó el cariño por parte del jurado, participantes y televidentes.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió ataque en el rostro en medio de un evento público: todo quedó en video

¿Cuál fue la razón por la que Patricia Grisales salió de MasterChef Celebrity?

Recordemos que, durante el capítulo pasado, los participantes se enfrentaron a un reto de eliminación donde demostraron sus múltiples habilidades durante el reto de eliminación, donde tuvieron que sorprender al jurado con un plato libre.

¿Cuál fue la razón por la que Patricia Grisales abandonó MasterChef? | Foto: Canal RCN

Las celebridades que se enfrentaron al reto de eliminación fueron: Patricia Grisales, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, quienes demostraron sus múltiples habilidades gastronómicas al momento de pasar al atril.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida celebridad de la televisión tras caer de un séptimo piso: esto se sabe del caso

Sin embargo, cuando pasó Patty Grisales al atril con su platillo ‘A mi gaviota’, en el que elaboró una pasta, pero el jurado le dijo que su error estuvo por la falta de cocción. Así que, esta fue la principal razón por la que fue eliminada de la cocina.

Artículos relacionados Jessi Uribe Sale a la luz foto de la ecografía de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara antes de nacer: así luce

¿Cómo reaccionó Patricia Grisales tras ser eliminada de la cocina?

Es clave mencionar que Patty fue una de las invitadas especiales al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que abrió su corazón acerca de su experiencia en MasterChef al ser eliminada, expresando las siguientes palabras:

“Recuerdo y me da mucha nostalgia con alegría. Yo llegué con un sueño. Yo no me metí a MasterChef, sino por dos motivos: por la cocina que me gusta y quería aprender y porque mi mamá siempre me dijo que tenía buena sazón”, agregó Patricia.

Sin duda, Patricia reveló que a pesar del difícil momento que atravesó antes de ser eliminada por un quebranto de salud, reiteró que se inspiró en su madre Delia y demostró lo mejor de sí misma: