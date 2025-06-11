Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Patty rompió el silencio sobre lo que opina de Taguado en MasterChef: la tildó de 'acomodada'

Luego de ser eliminada de MasterChef Celebrity, Patty Grisales no ocultó lo que piensa de Valentina Taguado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Patty Grisales, Valentina Taguado
Patty rompió el silencio sobre lo que opina de Taguado en MasterChef: la tildó de 'acomodada' | Foto del Canal RCN.

La actriz Patricia Grisales fue eliminada de MasterChef Celebrity 2025 y quedó por fuera del Top 7. Como pasa con cada celebridad que se va del formato del Canal RCN, salieron a la luz opiniones sobre las relaciones.

¿Cómo era la relación de Patty Grisales y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Patty Grisales tuvo diferentes problemas con Valentina Taguado en MasterChef Celebrity, siendo uno de los momentos más controversiales cuando la actriz tuvo un gesto en contra de la locutora.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Patty Grisales
Patty le pidió disculpas a Taguado en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Además, en diferentes diálogos con la producción, cada una criticaron sus formas de ser y eso intensificó los conflictos. A raíz de esto, Grisales estuvo en Mañana Express y no se salvó de referirse acerca de Taguado, puntualmente en qué relación quedaron y lo que opina de la creadora de contenido.

Después de que la actriz agradeció por el amor recibido en la competencia de cocina, charló sobre Valentina Taguado.

¿Qué piensa Patty Grisales sobre Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Lo primero que comentó Patty fue que con Valentina en el programa le asombró que la locutora se riera mientras ella expresaba sus sentimientos.

"He venido a entender la esencia de ella (Valentina Taguado) después del programa... No tengo nada en contra de nadie, son realidades de ese momento mientras cocinábamos, pero también hay unas realidades presentes", expresó Patty Grisales.

A renglón seguido, la actriz mencionó que Valentina Taguado tiene un programa en el que hace sus devoluciones después de cuatro meses, pero las "acomoda" un poco.

Valentina Taguado, Patty Grisales
Patricia Grisales tiene una relación nula con Valentina Taguado | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, argumentó que eso es lo que la locutora vende y está en su derecho, dejando aún la incógnita de si le cae bien o no simpatiza con Taguado.

 

No obstante, en un momento la artista dijo que llegó a tener diferencias con Michelle Rouillard, aunque al siguiente día todo se solucionó; en cuanto a Valentina Taguado, dio a entender que los conflictos de la cocina se mantuvieron y, por ende, no habría como tal una comunicación después de los retos.

Por el momento, Valentina Taguado no se ha referido a la eliminación de Patty Grisales en MasterChef Cerebrito 2025, tampoco sobre lo que piensa de la experimentada actriz.

