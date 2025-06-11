Esta fue la razón por la que Maluma dejó el fútbol para dedicarse a la música

Maluma volvió a sorprender a sus seguidores al compartir uno de los capítulos más decisivos de su vida, el instante en que dejó atrás el sueño de ser futbolista para apostar absolutamente por la música.

En una reciente conversación en un podcast, el artista paisa narró cómo ese giro no solo transformó su futuro profesional, sino también la relación con su padre, quien al principio no creía del todo en el proyecto musical de su hijo.

¿Qué tan cerca estuvo Maluma de ser futbolista profesional?

Durante su adolescencia hizo parte de importantes equipos juveniles de Medellín, pasó las divisiones inferiores de Atlético Nacional, donde hizo parte de procesos formativos hasta las categorías Sub-14 y Sub-15.

La reacción de su padre fue de shock al principio, pero el orgullo llegó cuando escuchó el nombre “Maluma” por primera vez en la radio. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Era un jugador creativo, rápido, de perfil zurdo y con una visión de juego que despertaba todo tipo de reacciones, quienes lo conocieron en esa etapa afirman que tenía las cualidades para llegar al profesionalismo si se hubiera dedicado de lleno a esa carrera.

Sin embargo, la música comenzó a ocupar más espacio en su vida, y el equilibrio entre estudios, entrenamientos y presentaciones se volvió insostenible.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿Juliana Calderón confirmó que Yina Calderón es mitómana? Esto dijo

¿Cómo reaccionó la familia de Maluma cuando decidió dejar el fútbol?

La reacción más impactante fue la de su padre, Maluma recordó que un día, después de un entrenamiento, decidió decirle de frente a su papá que no volvería a pisar una cancha como jugador.

Según contó, su papá “casi se infarta” al escucharlo y la incertidumbre, la preocupación y la duda se mezclaron, pues para su familia, dejar un camino deportivo tan claro por un sueño artístico era un riesgo enorme.

Sin embargo, su padre terminó en lágrimas cuando escuchó el nombre “Maluma” en una emisora por primera vez y ese fue el momento en que entendió que el sueño de su hijo era real y que tenía futuro.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿Juliana Calderón confirmó que Yina Calderón es mitómana? Esto dijo

¿Qué significado tiene hoy esa decisión para Maluma?

Maluma reconoce que ese paso fue uno de los más valientes que ha dado y aunque asegura que el fútbol siempre ocupará un lugar especial en su vida, no se arrepiente de haber seguido la intuición que lo llevó a los escenarios.

Maluma asegura que ese salto al vacío fue el paso más valiente de su vida, y su historia inspira a miles de jóvenes a apostar por sus sueños. (Foto: AFP/ Theo Wargo)

El artista envió un mensaje poderoso para los jóvenes, confiar en los sueños, trabajar sin descanso y enfrentar el miedo a decepcionar a los demás pueden abrir puertas que parecían imposibles.