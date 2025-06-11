Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante de música popular subiría al ring de Stream Fighters si obtiene 20 mil likes

Jhon Alex Castaño sorprendió al retar a JH de la Cruz a un combate si su post llega a 20 mil likes, encendiendo las redes y el mundo del streaming.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jhon Alex Castaño
Jhon Alex Castaño sorprendió a sus seguidores con una tentadora propuesta para Stream Fighters. Foto Canal RCN/Freepik

Jhon Alex Castaño, uno de los artistas más reconocidos del género popular, dejó a sus seguidores con la boca abierta luego de publicar en su cuenta oficial de Instagram un reto que podría llevarlo directo a un ring de boxeo.

¿Cuál fue la propuesta que hizo Jhon Alex Castaño para entrar a Stream Fighters?

El cantante compartió un post en colaboración con JH de la Cruz, creador de contenido que recientemente volvió a ganar protagonismo tras su triunfo en Stream Fighters 4, el evento organizado por Westcol.

La publicación ya supera los 8 mil likes y los fanáticos piden que Westcol haga oficial el combate en Stream Fighters. Foto Freepik: @ArthurHidden).

JH se llevó su segunda victoria consecutiva al enfrentarse a Cristorata, consolidándose como una de las figuras más fuertes, pero lo que nadie esperaba era que Jhon Alex Castaño decidiera entrar en la conversación con una propuesta que tiene a todos hablando.

¿Qué debe pasar para que el enfrentamiento entre Jhon Alex Castaño y JH de la Cruz sea realidad?

En el post Jhon Alex Castaño lanzó una condición clara y directa, si la fotografía superaba los 20.000 likes, él aceptaría pelear con JH de la Cruz en la próxima edición de Stream Fighters, y acompañó la publicación con un mensaje que de inmediato generó reacciones:

"Me van mandando hielo y desinflamantes, porfa".

 

Hasta el momento, la publicación supera los 8.000 likes y la meta sigue en camino, sus seguidores no tardaron en movilizarse, llenando la sección de comentarios con mensajes de apoyo, bromas y especulaciones sobre quién dominaría en el ring.

E incluso algunos comenzaron a etiquetar a Westcol para que haga oficial el duelo y que se vuelva realidad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jhon Alex Castaño ante la publicación?

La idea de ver a Jhon Alex Castaño subirse al cuadrilátero ha generado todo tipo de comentarios, muchos celebran el buen humor y la disposición del artista para sumarse al evento, mientras otros ya comenzaron a tomar bandos apostando por su favorito.

Jhon Alex Castaño retó a JH de la Cruz a pelear si su post llega a 20 mil likes.
(Foto: Buen día, Colombia)

Y aunque la meta aún no se ha alcanzado, la conversación crece y todo parece indicar que, si el reto se cumple, se podría vivir uno de los enfrentamientos más inesperados y entretenidos de las ediciones de Stream Fighters.

