Así van las votaciones del tercer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3
Próximamente, se revelará el tercer habitante de La casa de los famosos Colombia 3; conoce cómo van las votaciones.
La cuenta regresiva para La casa de los famosos Colombia 3 ya comenzó, y los aspirantes esperan ansiosos los resultados de las votaciones de esta semana y así saber cuál es el tercer habitante de la casa.
¿Cómo van las votaciones del tercer grupo de aspirantes de La Casa de los Famosos Colombia?
Como bien saben, cada semana un grupo de aspirantes compite por votos, y el domingo, cuando se cierren las votaciones, se sabrá quién será el tercer habitante que hará parte del exitoso reality de convivencia.
Y es que la decisión está en manos del público, que elige a su favorito. Esta semana, un grupo diverso compuesto por deportistas, entrenadores personales, modelos y actores hace parte del selecto grupo.
Tras cuatro días de votaciones, los porcentajes revelan quiénes lideran y quiénes quedan rezagados entre los aspirantes.
Tebi lidera las votaciones con 45%, seguida de Santiago con 40,1%. Luego se ubican Pipe con 6,4%, Jonathan con 4,5%, Duván con 2,2% y Alexis con 1,7%.
¿Quiénes son los aspirantes que lideran las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3?
El creador de contenido digital y modelo Esteban Bernal, más conocido como Tebi, lidera actualmente las votaciones. Soltero y con una personalidad arrolladora, el modelo ha asegurado estar dispuesto a encontrar el amor. Se muestra seguro de sí mismo, competitivo y confesó que no le gusta perder.
Por su parte, Santiago Ríos se mantiene muy cerca en la votación, diferenciándose de Tebi por apenas unos pocos puntos porcentuales. Este atleta paisa y creador de contenido comparte en sus redes su estilo de vida saludable y también se destaca por su carácter competitivo.
Al conocer los primeros resultados de las votaciones, Tebi y Santiago no duraron en reaccionar a la publicación del Canal RCN en los que emitieron unos emotivos mensajes para invitar a su fanaticada a seguir votando por ellos.
Santiago, por su parte, agradeció a sus seguidores y los animó a continuar votando: “Seguimos en la lucha hasta lograr el objetivo. Dios los bendiga, los quiero mucho”.
Asimismo, Tebi reaccionó con entusiasmo y recordó la importancia del respeto: "¡No le bajamos! Gracias, amores. ¡Lo estamos logrando! ¡Vamos a seguirlo haciendo limpio!".