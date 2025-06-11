Lionel Messi describió cómo se siente la emoción de ganar un Mundial de fútbol
Lionel Messi habló de la emoción incomparable de ganar el Mundial, su rol como padre y el nuevo capítulo que construye fuera del campo, tras recibir la llave de Miami.
Lionel Messi aprovechó para hablar de uno de los momentos más emotivos de su vida, ganar el Mundial, y expresó que, para él, esa experiencia tiene un nivel emocional tan grande que la compara con un capítulo familiar, el nacimiento de sus hijos.
¿Según Messi cuál es la sensación que se tiene al ganar un mundial de fútbol?
Reflexionó sobre lo que significó levantar la Copa del Mundo en Qatar en 2022, pues para Messi fue algo más profundo, un sentimiento que asegura difícilmente podrá igualarse.
Messi ha mostrado en varias ocasiones lo importante que es su familia, y durante el encuentro recordó lo que sintió cuando nacieron sus tres hijos y comparó esa transformación emocional que trae la llegada de un hijo y no dudó al poner ese momento al mismo nivel que su triunfo futbolístico más grande.
¿Qué lugar ocupa la paternidad en la vida de Messi?
El deportista también señaló que su rol fuera del campo va creciendo tanto como el que tuvo dentro de él, pues las celebraciones de sus hijos, los eventos familiares y su presencia como padre demuestran la prioridad que ocupa su hogar en esta etapa de su vida.
Y aunque mantiene un rendimiento competitivo, Messi fue claro respecto a su futuro profesional, pues la etapa como jugador no es eterna y ahora está enfocándose en construir una vida después del retiro.
¿Qué planes tiene Messi más allá del fútbol?
Actualmente invierte en el club donde juega, además de proyectos como una cadena hotelera y restaurantes con sabor argentino, también destacó que, aunque durante años delegó estas decisiones, ahora participa activamente en ellas y observa oportunidades para aprender y emprender.
Con la Copa del Mundo ya en sus manos y una carrera que marcó generaciones, Messi se prepara para un capítulo diferente, no busca competir ni demostrar, y ahora quiere disfrutar, construir y seguir transformando su legado, dentro y fuera del fútbol.