Mujer ofrece disculpas tras ataque xenófobo en el Festival Cordillera ¡Fue despedida de su trabajo!

Durante la salida del Festival Cordillera en Bogotá, un video difundido en redes sociales expuso un altercado entre dos mujeres.

El evento musical, realizado en el Parque Simón Bolívar el pasado 13 y 14 de septiembre de 2025, reunió a más de 82.000 asistentes. Y este hecho fue presenciado por varios de ellos.

En las imágenes se aprecia el momento en el que una mujer le tocó el cabello a otra de manera despectiva, generando una ola de comentarios y críticas hacia la protagonista del hecho.

La situación captada ocurrió en medio del tumulto de la salida, cuando una de ellas grabó y difundió la confrontación que terminó siendo ampliamente compartida en plataformas digitales.

¿Qué dijo la mujer que ofendió a otra joven en Festival Cordillera?

En el video se escucha cómo la mujer se dirigió de manera despectiva a dos jóvenes con frases como: ¿ustedes qué son?” y “Devuélvanse a su país, venezolanos”.

Tras la presión pública, la mujer reconoció la gravedad de sus palabras y ofreció una disculpa a las personas directamente afectadas, asegurando que sus expresiones fueron “inapropiadas y desmedidas”.

“Me permito ofrecer una disculpa pública... por mi comportamiento reprochable, mis gestos y palabras contra ella fueron totalmente inapropiados y desmedidos”, dice textualmente el documento.

En su declaración resaltó que un fragmento de pocos segundos no refleja la totalidad de la situación ni su trayectoria personal o profesional.

“Esa situación no me define como persona, como madre, hija, amiga y mucho menos cuando detrás hay una vida personal ejemplar y una carrera laboral intachable”.

¿Cuáles fueron las consecuencias para esta mujer tras el Festival Cordillera?

El video tuvo repercusiones inmediatas en el ámbito laboral y personal de la mujer. Según ella, su información personal y la de su familia fue expuesta, lo que derivó en advertencias constantes contra ella.

Asimismo, indicó que su empresa decidió finalizar su contrato, a pesar de los años de experiencia y ascensos obtenidos en su cargo.

Aseguró que la viralización se convirtió en un crítica masiva en las redes que afectó su reputación y seguridad.

Finalmente, expresó su agradecimiento a familiares, amigos y colegas que la respaldaron, reiterando sus disculpas a la otra joven y a quienes se sintieron ofendidos con su actuar.