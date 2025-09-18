La Jesuu sufrió aparatoso accidente de tránsito: así quedó su vehículo

En las últimas horas, Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, generó preocupación en redes sociales tras compartir una alarmante fotografía que de inmediato generó especulaciones entre los internautas.

¿Por qué La Jesuu encendió las alarmas en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula millones de seguidores, publicó inicialmente una imagen en la que se observa un vehículo que colisionó contra un costado de la carretera acompañado de un texto que dice lo siguiente: “gracias Dios, gracias, Dios”.

Segundos más tarde, la reconocida creadora de contenido dio a conocer en sus historias que, en efecto, sufrió un accidente, pero que se encuentra fuera de peligro, pues afortunadamente tuvo ninguna lesión grave, solo hinchazón en su tobillo.

¿Qué le pasó a La Jesuu y por qué preocupó a sus seguidores?

En medio de su aparición, la caleña reveló la razón que la llevó a perder el control de su carro y finalmente desviarse de la carretera.

“No sabía que dos días atrás habían pintado la carretera, estaba lloviendo, la carretera como pueden ver tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva me patinó el carro e íbamos directo al barranco”, comentó la influencer.

De acuerdo con lo mencionado por la joven, al ver que iban hacia el precipicio, prefirió chocar el automóvil contra un árbol y así evitar que la situación hubiese sido peor.

¿Es verdad que La Jesuu sufrió un accidente automovilístico? Esto es lo que se sabe

En la última historia que compartió, La Jesuu mostró a La Abuela, quien según, lo reveló no iba precisamente en el carro con ella, pues solo llegó al lugar de los hechos para auxiliarlos junto a su familia.

La Jesuu sufrió accidente de tránsito y generó preocupación entre sus seguidores. Foto | Canal RCN.

Tras lo ocurrido, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró detalles de cómo quedó su vehículo luego del accidente mientras es recogido por una grúa.

Allí, se puede observar que la parte que más resultó perjudicada fue la delantera, específicamente en costado derecho que fue el que recibió todo el impacto del golp3.

La Jesuu preocupó tras compartir alarmante foto. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de la también empresaria de pelucas se mantienen atentos por conocer en qué termina este lamentable suceso.