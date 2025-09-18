Alerta destapa la verdad sobre Altafulla y lanza pullas sobre su relación con Karina

Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como ‘Alerta’, causó revuelo en las últimas horas luego de que decidiera pronunciarse sobre su situación con Andrés Altafulla y revela la verdadera razón por la que no pudo trabajar con él a pesar de que insistió para que esto sucediera.

¿Por qué Alerta no pudo trabajar con Altafulla?

En medio de una entrevista en ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, el nuevo programa del Canal RCN con Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio a conocer que tuvo toda la intención de poder trabajar con Altafulla, sin embargo, contó que no se logró debido a que el contacto con su mánager fue casi imposible.

De acuerdo con el comediante, la respuesta era que no había fechas o evasivas, por lo que finalmente desistió de la idea, pues fueron varios días tratando de cuadrar un encuentro.

“A mí lo que me disgusta de Altafulla es que no salió a defenderme, habíamos quedado en cosas, hay fotos y videos, el poder del mánager hizo que él se fuera alejando un poquito”, fueron las palabras de Lozano, quien no descartó que en un futuro puedan hacer algo juntos.

Alerta aclaró su situación con Altafulla. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la fuerte pulla que Alerta lanzó contra Altafulla y Karina García?

Durante este espacio, Johana, una de las conductoras del programa, insinuó que habría sido interesante que colaboraran, ya que actualmente el cantante barranquillero se encuentra en furor, afirmación que Alerta contradijo entre risas.

“Pero furor en dónde, lo que se ganó Altafulla se lo quitó la Dian y Karina”, fueron las contundentes declaraciones de Alerta en contra de la también exparticipante y actual pareja del artista.

Alerta, continuó diciendo que, aunque su intención no es desprestigiar a su compañero Altafulla, en algún momento cuando sostuvo conversaciones con empresarios en donde hacía mención del cantante, nadie tenía conocimiento de su existencia, situación que le causó sorpresa ya que pensaba que tenía mayor reconocimiento.

Por último, el humorista habló del lo grande que habría sido si ambos hubiesen logrado un acuerdo, pues, según lo comentó, los empresarios con los que él buscaba trabajar junto a Altafulla, son propietarios de importantes discotecas del país.