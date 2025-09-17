Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado reveló la verdadera razón por la que está soltera

Fiel a su estilo, Valentina Taguado se sinceró sobre las razones por las que prefiere estar soltera.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló la verdadera razón por la que está soltera. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado,una de las participantes que brilla en MasterChef Celebrity, nuevamente llamó la atención en redes sociales, luego de que decidiera sincerarse sobre su situación sentimental.

¿Cuál es la razón por la que Valentina Taguado está sola? Esto dijo

En las últimas horas, la reconocida locutora colombiana sorprendió al realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Allí, Taguado incluso no dudó en revelar la verdadera razón por la que en este momento no tiene pareja, pregunta que recibe con frecuencia por medio de esta plataforma.

“Eres tan linda y pregunto..., ¿estás soltera porque quieres estar sola o porque no ha llegado el indicado?”, escribió uno de los usuarios de esta red social.

Ante el interés de esta persona por conocer más sobre su vida privada, la actual participante del reality de concina, aseguró que por ahora prefiere estar sola por “pura y física elección”.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado se sinceró sobre su situación sentimental. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Valentina Taguado cuando le preguntaron por su situación sentimental?

Con su respuesta, la también conductora del programa ‘¿Qué hay pa´dañar?’ dejó claro de una vez por todas que, de momento prefiere su propia compañía, pues no es la primera ocasión en la que se refiere a este tema.

¿Cuál fue la respuesta de Valentina Taguado tras ser interrogada sobre Valeria Aguilar?

En medio de la actividad, hubo quienes se mostraron interesados en saber cómo se siente tras la eliminación de Valeria Aguilar, con quien logró consolidar una gran amistad luego de coincidir en la cocina más importante del mundo.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
La razón por la que Valentina Taguado está soltero. Foto | Canal RCN.

Allí, la actual participante que se estrenó en su faceta como cocinera, habló de cuáles son sus instantes favoritos con Aguilar.

“Cuando estamos las dos solas hablando, de la vida, de todo, de nada, cagadas de la risa, llorando, diciéndole “cacorro” a medio mundo o comiendo”, señaló.

Por ahora, Valentina continúa enfocada en lo que se viene de aquí en adelante, pues con la salida de la antioqueña dejó claro que está dispuesta a todo por mantenerse en el juego.

