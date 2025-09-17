Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

El nombre de Dayro Moreno se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por considerarse uno de los goleadores más reconocidos del país, sino que también, por su regreso a la Selección Colombia de Fútbol.

Sin duda, el jugador ha recibido emotivos comentarios en las diferentes plataformas digitales por su reciente cumpleaños, el pasado 16 de septiembre. Además, muchos de los seguidores del jugador se han preguntado acerca de quiénes son sus exparejas, las madres de sus dos hijas.

¿Quién es la última expareja que se le conoció a Dayro Moreno públicamente?

Cabe destacar que en los recientes torneos de la Selección Colombia de Fútbol, en donde se enfrentó con varios equipos para asegurar su clasificación al Mundial del 2026, Dayro Moreno acaparó la atención mediática al posar junto a sus dos hijas llamadas: Salomé y Shantal.

¿Cuántos años cumplió Dayro Moreno recientemente? | AFP: Eduardo Muñoz Alvarez

Es importante recordar que la primera hija de Dayro nació de su primera relación con Paola Andrea Villareal, la madre de Salomé. Sin embargo, luego se separaron sin compartir mayor información al respecto.

De este modo, muchos de los seguidores del futbolista evidenciaron hace varios años la especial relación que Dayro Moreno tuvo con Marcela Muñoz , quien es la madre de su hija menor Shantal. Posteriormente, la expareja confirmó su ruptura en el año 2018.

Además, Marcela fue exreina de belleza, es empresaria en la actualidad y, también, es la hermana de la actriz Sandra Muñoz, quien fue una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuántos años cumplió Dayro Moreno recientemente?

En las últimas horas, el nombre del futbolista por su reciente cumpleaños en el que celebró sus 40 años. También es importante mencionar que el futbolista no solo ha sido tendencia por esta celebración especial, sino que también por el saludo especial que recibió por parte del cantante Tito el Bambino.

Ella es la última expareja que se le conoció a Dayro Moreno. | AFP: Luis Acosta

Es clave mencionar que Dayro no solo se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su talento en la cancha, sino que también por su resonada estrofa de su canción inspirada en Tito el Bambino, la cual dice lo siguiente: