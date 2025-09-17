Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños y muchos seguidores se han preguntado sobre quien fue su última pareja. Te contamos quién es.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Dayro Moreno estuvo de cumpleaños. Ella es su expareja
¿Quién es la última pareja que se le conoció a Dayro Moreno? | AFP: Luis Acosta

El nombre de Dayro Moreno se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por considerarse uno de los goleadores más reconocidos del país, sino que también, por su regreso a la Selección Colombia de Fútbol.

Sin duda, el jugador ha recibido emotivos comentarios en las diferentes plataformas digitales por su reciente cumpleaños, el pasado 16 de septiembre. Además, muchos de los seguidores del jugador se han preguntado acerca de quiénes son sus exparejas, las madres de sus dos hijas.

Artículos relacionados

¿Quién es la última expareja que se le conoció a Dayro Moreno públicamente?

Cabe destacar que en los recientes torneos de la Selección Colombia de Fútbol, en donde se enfrentó con varios equipos para asegurar su clasificación al Mundial del 2026, Dayro Moreno acaparó la atención mediática al posar junto a sus dos hijas llamadas: Salomé y Shantal.

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños. Ella es su expareja
¿Cuántos años cumplió Dayro Moreno recientemente? | AFP: Eduardo Muñoz Alvarez

Es importante recordar que la primera hija de Dayro nació de su primera relación con Paola Andrea Villareal, la madre de Salomé. Sin embargo, luego se separaron sin compartir mayor información al respecto.

De este modo, muchos de los seguidores del futbolista evidenciaron hace varios años la especial relación que Dayro Moreno tuvo con Marcela Muñoz, quien es la madre de su hija menor Shantal. Posteriormente, la expareja confirmó su ruptura en el año 2018.

Además, Marcela fue exreina de belleza, es empresaria en la actualidad y, también, es la hermana de la actriz Sandra Muñoz, quien fue una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuántos años cumplió Dayro Moreno recientemente?

Artículos relacionados

En las últimas horas, el nombre del futbolista por su reciente cumpleaños en el que celebró sus 40 años. También es importante mencionar que el futbolista no solo ha sido tendencia por esta celebración especial, sino que también por el saludo especial que recibió por parte del cantante Tito el Bambino.

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños. Ella es su expareja
Ella es la última expareja que se le conoció a Dayro Moreno. | AFP: Luis Acosta

Es clave mencionar que Dayro no solo se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su talento en la cancha, sino que también por su resonada estrofa de su canción inspirada en Tito el Bambino, la cual dice lo siguiente:

“Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes, hay goles pa’ las nenas”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega Talento nacional

Paulina Vega deja ver un vistazo sobre cómo vive su nueva etapa como madre

Paulina Vega deja ver un vistazo de su maternidad, compartiendo momentos íntimos y reflexiones sobre su nueva vida como madre.

Dos personas mayores sentados frente al mar. Viral

Camilo Cifuentes le cumplió el sueño a dos abuelitos: así fue su reacción

El influenciador, Camilo Cifuentes, conmovió en redes al mostrar la reacción de los dos abuelitos tras hacer su sueño realidad.

Jessica Cediel tras hospitalización Jessica Cediel

Jessica Cediel fue dada de alta y dejó preocupante mensaje: "Necesito más días para recuperarme"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció a sus seguidores tras haber estado hospitalizada por varios días.

Lo más superlike

Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompe el silencio sobre su forma de competir en MasterChef Celebrity

Carolina Sabino contó la verdad sobre si usó o no estrategias durante su paso por MasterChef Celebrity.

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud Ricardo Montaner

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud y un inquietante mensaje en redes

Rauw Alejandro Talento nacional

Rauw Alejandro publica una adivinanza para revelar su nuevo álbum en Instagram

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso