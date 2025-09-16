Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

Claudia Bahamón reveló la verdad luego de no haber reaccionado a la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón, Caterin Escobar
Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Tras la eliminación de la influencer Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity, la presentadora Claudia Bahamón hizo una publicación en sus redes sociales para despedirse.

Sin embargo, en medio de ello, le hicieron reclamo respecto a por qué no ha compartido nada con la actriz Caterin Escobar, quien anteriormente había sido eliminada de la producción del Canal RCN.

Artículos relacionados

Claudia Bahamón se despidió de Valeria Aguilar y no de Caterin Escobar en MasterChef, ¿qué pasó?

Por lo general, Bahamón se despide por medio de un post en Instagram de las celebridades que van siendo eliminadas en MasterChef. Tan pronto se supo que Valeria Aguilar salió de la cocina más importante del mundo, la conductora principal subió fotografías junto a la cómica influenciadora.

"Amor y humor. ¿Qué hace uno cuando siente tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a Valeria Aguilar. ¡Gracias!", escribió Bahamón.

Enseguida, una usuaria digital no dudó en reclamarle a la conductora de MasterChef Celebrity, ya que le preguntó por qué no hizo una publicación tras la eliminación de la actriz Caterin Escobar. Entonces, Claudia Bahamón decidió responderle.

"Claudia María te voy a hacer reclamo por Caterin Escobar... espero no ser imprudente, pero no le dejaste nada", comentó la internauta.

Claudia Bahamón
Cuestionaron a Claudia Bahamón sobre Caterin Escobar | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Por qué Claudia Bahamón no ha compartido fotos tras la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef?

Luego de varios días, la host de TV por fin rompió el silencio y se sinceró.

Al contrario de lo que algunos llegaron a pensar, como, por ejemplo, de que Claudia no quedó bien con Caterin, salió a la luz que el motivo por el que no hay, por ahora, una publicación en redes sociales juntas; se debe a que la eliminación de la actriz se dio en medio de un viaje al Amazonas y no tenía señal.

No obstante, la presentadora del Canal RCN recalcó que sí hará un post con Escobar, solo que no se sabe cuándo.

"Jajaja tienes razón. Salió la semana pasada y yo estaba en el Amazonas sin señal y se pasaron los días. Ese post va porque va", explicó Claudia Bahamón.

Claudia Bahamón, Caterin Escobar
Claudia Bahamón, Caterin Escobar juntas en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Con lo dicho por la presentadora, las dudas quedaron resultas y varios usuarios le agradecieron por responder y no ignorarlos.

Recuerda que puedes revivir todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, a través de la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”

Patty Grisales se mostró visiblemente conmovida después de Valeria Aguilar quedar eliminada en MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón y Valeria Aguilar Claudia Bahamón

Claudia Bahamón rompe el silencio tras salida de Valeria Aguilar en MasterChef: “Amor y humor”

La presentadora Claudia Bahamón generó un emotivo mensaje tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef.

Valeria Aguilar, Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

La inesperada reacción de Sabino a la eliminación de Valeria en medio de las críticas en MasterChef

Carolina Sabino prefirió expresar sus sentimientos en vez de quedarse callada por la eliminación de Valeria en MasterChef.

Lo más superlike

Pepe Aguilar habla claro sobre la polémica en redes Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Pepe Aguilar cantó en Guadalajara pese a una campaña en su contra y defendió el valor de las tradiciones.

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia