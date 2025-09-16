Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

Tras la eliminación de la influencer Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity, la presentadora Claudia Bahamón hizo una publicación en sus redes sociales para despedirse.

Sin embargo, en medio de ello, le hicieron reclamo respecto a por qué no ha compartido nada con la actriz Caterin Escobar, quien anteriormente había sido eliminada de la producción del Canal RCN.

Claudia Bahamón se despidió de Valeria Aguilar y no de Caterin Escobar en MasterChef, ¿qué pasó?

Por lo general, Bahamón se despide por medio de un post en Instagram de las celebridades que van siendo eliminadas en MasterChef. Tan pronto se supo que Valeria Aguilar salió de la cocina más importante del mundo, la conductora principal subió fotografías junto a la cómica influenciadora.

"Amor y humor. ¿Qué hace uno cuando siente tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a Valeria Aguilar. ¡Gracias!", escribió Bahamón.

Enseguida, una usuaria digital no dudó en reclamarle a la conductora de MasterChef Celebrity, ya que le preguntó por qué no hizo una publicación tras la eliminación de la actriz Caterin Escobar. Entonces, Claudia Bahamón decidió responderle.

"Claudia María te voy a hacer reclamo por Caterin Escobar... espero no ser imprudente, pero no le dejaste nada", comentó la internauta.

Cuestionaron a Claudia Bahamón sobre Caterin Escobar | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Claudia Bahamón no ha compartido fotos tras la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef?

Luego de varios días, la host de TV por fin rompió el silencio y se sinceró.

Al contrario de lo que algunos llegaron a pensar, como, por ejemplo, de que Claudia no quedó bien con Caterin, salió a la luz que el motivo por el que no hay, por ahora, una publicación en redes sociales juntas; se debe a que la eliminación de la actriz se dio en medio de un viaje al Amazonas y no tenía señal.

No obstante, la presentadora del Canal RCN recalcó que sí hará un post con Escobar, solo que no se sabe cuándo.

"Jajaja tienes razón. Salió la semana pasada y yo estaba en el Amazonas sin señal y se pasaron los días. Ese post va porque va", explicó Claudia Bahamón.

Claudia Bahamón, Caterin Escobar juntas en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Con lo dicho por la presentadora, las dudas quedaron resultas y varios usuarios le agradecieron por responder y no ignorarlos.

