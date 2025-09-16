La inesperada reacción de Sabino a la eliminación de Valeria en medio de las críticas en MasterChef

La humorista e influencer Valeria Aguilar le dijo adiós a MasterChef Celebrity, es decir, se convirtió en la décima eliminada de la temporada del formato de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Por qué Valeria Aguilar fue eliminada de MasterChef Celebrity y qué pasó con Carolina Sabino?

La decisión para elegir al eliminado no estuvo fácil, pues todas las celebridades en riesgo tuvieron desaciertos, especialmente porque no hubo salsas. A Valeria no le alcanzó el plato que realizó para continuar en la producción culinaria, ya que estaba un poco seco y el pollo no gustó del todo.

Tan pronto se supo que Aguilar no iba a estar más en la cocina más importante del mundo, las reacciones tomaron la delantera.

Valeria Aguilar, décima eliminada de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

En efecto, los seguidores y usuarios digitales se desataron comentando que la actriz Carolina Sabino presentó una salsa que no fue del agrado de los chefs jurados, así que la que debía salir era ella.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Sin embargo, los expertos gastronómicos califican la cantidad de errores de las celebridades, así que concluyeron que el plato menos eficiente fue el de Valeria Aguilar.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Con todo y críticas, Carolina Sabino se pronunció. Luego de que la presentadora Claudia Bahamón hizo una publicación de despedida junto a Valeria, la actriz aprovechó para comentarla y reaccionar.

De acuerdo con lo que se interpreta, la también cantante quedó triste con el hecho de que la joven influencer paisa fuese eliminada. Señaló que le quedó la lección de seguir mejorando en la cocina, además de que indicó que todos los participantes aman lo que hacen.

Carolina despidiéndose de Valeria en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Karina García Karina García aviva rumores de posible crisis con Altafulla: "Conmigo no va"