Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara presumió en redes el llamativo regalo que recibió para su hija Emilia

Paola Jara mostró en redes sociales el llamativo regalo que recibió su hija con Jessi Uribe, Emilia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara dejó ver el inesperado regalo que recibió su hija Emilia
Paola Jara dejó ver el inesperado regalo que recibió su hija Emilia. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante colombiana Paola Jara mostró en sus redes sociales el llamativo regalo que recibió su hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe. La artista se mostró encantada y quiso compartir su emoción con sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo que recibió Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara mostró el llamativo regalo que recibió para su pequeña hija Emilia, quien hace pocos días cumplió su primer mes de nacida.

Jessi Uribe Paola Jara asisten a la 67ª edición de los Premios GRAMMY.
Paola Jara celebró el primer mes de Emilia sin Jessi Uribe. Foto | Frazer Harrison.

En el clip se puede observar una gran caja transparente que contiene en su interior tres conjuntos de ropa para la bebé, con diferentes motivos, además de unos arreglos con osos de peluche a sus costados.

Artículos relacionados

Junto a la caja, Paola también enseñó la nota que acompañaba el obsequio, en la que le daban la bienvenida al mundo y le expresaban buenos deseos para el resto de su vida.

"Bienvenida al mundo, pequeña princesa. Tu llegada llena de luz y amor el hogar de tus papás. Que crezcas rodeada de la gracia con la que Dios te soñó".

Sin duda alguna, el tierno detalle conmovió a la artista, quien no dudó en compartir el especial momento con sus seguidores, recibiendo una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la pequeña Emilia.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

El 19 de noviembre Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron al mundo que su pequeña hija Emilia ya había nacido. Sin embargo, no fue sino hasta que cumplió el primer mes de vida que se confirmó la fecha exacta en la que la bebé llegó a este mundo.

Con tierna postal, Paola Jara celebra el primer mes de vida de su hija con Jessi Uribe, Emilia.
Paola Jara celebra el primer mes de vida de su hija con Jessi Uribe, Emilia.

Pues el pasado jueves 18 de diciembre Paola Jara compartió una emotiva publicación con la que celebró el primer mes de vida de su pequeña hija, confirmando así que Emilia nació el 18 de noviembre del 2025, un día antes de revelar la noticia sus cientos de seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló si entrará con pareja a La casa de los famosos Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada entrará soltero o con pareja a La casa de los famosos Colombia 2026? Esto respondió

Alejandro Estrada causó sorpresa al revelar si entrará soltero o con pareja a La casa de los famosos Colombia 2026.

Norma Nivia revela las razones por las que ha llorado por dos días. Norma Nivia

Norma Nivia reveló en redes las razones de su llanto: "He llorado mucho ayer, he llorado mucho hoy"

Norma Nivia sorprendió con una confesión que generó intriga entre sus seguidores, al contar que lleva dos días llorando.

Hijo de Giovanny Ayala reaparece en redes y hace anuncio que emocionó a sus seguidores Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala reapareció en redes sociales con emocionante anuncio

Tras días de haber sido rescatado, el hijo de Giovanny Ayala reapareció en redes con anuncio que emocionó

Lo más superlike

Exparticipante de La casa de los famosos muestra sus habilidades. La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos sorprende con su habilidad para el ring, ¿de quién se trata?

El exparticipante mostró disciplina y constancia en una rutina de entrenamiento que sorprendió a sus seguidores.

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados