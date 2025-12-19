Paola Jara presumió en redes el llamativo regalo que recibió para su hija Emilia
Paola Jara mostró en redes sociales el llamativo regalo que recibió su hija con Jessi Uribe, Emilia.
La reconocida cantante colombiana Paola Jara mostró en sus redes sociales el llamativo regalo que recibió su hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe. La artista se mostró encantada y quiso compartir su emoción con sus seguidores.
¿Cuál fue el regalo que recibió Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?
Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara mostró el llamativo regalo que recibió para su pequeña hija Emilia, quien hace pocos días cumplió su primer mes de nacida.
En el clip se puede observar una gran caja transparente que contiene en su interior tres conjuntos de ropa para la bebé, con diferentes motivos, además de unos arreglos con osos de peluche a sus costados.
Junto a la caja, Paola también enseñó la nota que acompañaba el obsequio, en la que le daban la bienvenida al mundo y le expresaban buenos deseos para el resto de su vida.
"Bienvenida al mundo, pequeña princesa. Tu llegada llena de luz y amor el hogar de tus papás. Que crezcas rodeada de la gracia con la que Dios te soñó".
Sin duda alguna, el tierno detalle conmovió a la artista, quien no dudó en compartir el especial momento con sus seguidores, recibiendo una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la pequeña Emilia.
¿Cuándo nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?
El 19 de noviembre Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron al mundo que su pequeña hija Emilia ya había nacido. Sin embargo, no fue sino hasta que cumplió el primer mes de vida que se confirmó la fecha exacta en la que la bebé llegó a este mundo.
Pues el pasado jueves 18 de diciembre Paola Jara compartió una emotiva publicación con la que celebró el primer mes de vida de su pequeña hija, confirmando así que Emilia nació el 18 de noviembre del 2025, un día antes de revelar la noticia sus cientos de seguidores en redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike