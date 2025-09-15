Karina García aviva rumores de posible crisis con Altafulla: "Conmigo no va"

La creadora de contenido Karina García subió un video entonando una canción, la cual fue tomada por varios internautas como una posible indirecta para Andrés Altafulla, quien es su compañero sentimental.

¿Karina García y Altafulla están pasando por una crisis amorosa?

Se sabe que Karina García y Altafulla son novios, pero empezaron a crecer los rumores de que probablemente pueden estar pasando por una crisis. Aunque no es nada confirmado, pues ninguno de los dos se ha referido al respecto, la influencer paisa hizo una nueva aparición en Instagram y alborotó las plataformas digitales.

Puede que la relación de Karina García y Altafulla esté tambaleando | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es la canción que parece indirecta de Karina García para Altafulla?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se puso a cantar el sencillo musical que se llama Ahora me llama, colaboración entre Karol G y Bad Bunny.

"Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va, ahora solo quiero salir con mis propios squads (equipos), porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, al fin y al cabo esta vida es mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada... Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me resbala", dice la canción.

De inmediato, las reacciones hicieron eco, pues, en primera medida, con la letra de la canción se da a entender que aparentemente Karina García quiere disfrutar de su soledad.

No obstante, una de las partes del tema que más genera preguntas es la que dice que "salió con el corazón partido", ya que esto permite interpretar que no la estaría pasando del todo bien.



¿Karina García y Altafulla están juntos o no?

Sea lo que sea, es incierto saber el motivo por el que la influencer compartió dicho contenido, pero lo que sí se puede decir es que dio para avivar los rumores de no estar pasando por un buen momento con Altafulla.

Cabe añadir que Karina y Altafulla no han vuelto a aparecer juntos en sus perfiles de Instagram y demás redes sociales, sino que cada uno está por su lado.