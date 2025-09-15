Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García aviva rumores de posible crisis con Altafulla: "Conmigo no va"

Karina García subió un video que dio pie para que los internautas piensen que no estaría bien con Altafulla.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla, Karina García
Karina García aviva rumores de posible crisis con Altafulla | Foto del Canal RCN.

La creadora de contenido Karina García subió un video entonando una canción, la cual fue tomada por varios internautas como una posible indirecta para Andrés Altafulla, quien es su compañero sentimental.

Artículos relacionados

¿Karina García y Altafulla están pasando por una crisis amorosa?

Se sabe que Karina García y Altafulla son novios, pero empezaron a crecer los rumores de que probablemente pueden estar pasando por una crisis. Aunque no es nada confirmado, pues ninguno de los dos se ha referido al respecto, la influencer paisa hizo una nueva aparición en Instagram y alborotó las plataformas digitales.

Karina García, Altafulla
Puede que la relación de Karina García y Altafulla esté tambaleando | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es la canción que parece indirecta de Karina García para Altafulla?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se puso a cantar el sencillo musical que se llama Ahora me llama, colaboración entre Karol G y Bad Bunny.

"Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va, ahora solo quiero salir con mis propios squads (equipos), porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, al fin y al cabo esta vida es mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada... Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me resbala", dice la canción.

De inmediato, las reacciones hicieron eco, pues, en primera medida, con la letra de la canción se da a entender que aparentemente Karina García quiere disfrutar de su soledad.

Artículos relacionados

No obstante, una de las partes del tema que más genera preguntas es la que dice que "salió con el corazón partido", ya que esto permite interpretar que no la estaría pasando del todo bien.


¿Karina García y Altafulla están juntos o no?

Sea lo que sea, es incierto saber el motivo por el que la influencer compartió dicho contenido, pero lo que sí se puede decir es que dio para avivar los rumores de no estar pasando por un buen momento con Altafulla.

Artículos relacionados

Cabe añadir que Karina y Altafulla no han vuelto a aparecer juntos en sus perfiles de Instagram y demás redes sociales, sino que cada uno está por su lado.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla no han vuelto a aparecer juntos | Foto de Buen día, Colombia.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Despidieron a técnico de Jhon Durán Talento nacional

Sale a la luz un video de Jhon Jáder Durán y preocupa por su estado de salud ¿Qué sucedió?

Un video de John Jáder Durán usando muletas en el aeropuerto encendió alarmas sobre su estado físico y futuro en la Selección Colombia.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló aterradora experiencia paranormal: "empecé a rezar"

Valentina Taguado contó detalles de cómo vivió este momento años atrás mientras se encontraba en la casa de un amigo.

Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023. Talento nacional

Daniela Tapia rompe el silencio sobre su estado de salud: "ha sido fuerte"

Recientemente, la actriz Daniela Tapia preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto desde un centro médico.

Lo más superlike

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala? Premios Emmy

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala?

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 premió a los máximos exponentes de la televisión y sorprendió con ganadores inesperados.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch Talento internacional

“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia