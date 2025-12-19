¿Alejandro Estrada entrará soltero o con pareja a La casa de los famosos Colombia 2026? Esto respondió

Este viernes 19 de diciembre se dio a conocer que el reconocido actor Alejandro Estrada será participante de La casa de los famosos Colombia 2026. El anuncio de El Jefe causó gran sorpresa entre los televidentes, quienes se preguntan si el hombre ingresará al reality soltero o con pareja sentimental.

¿Por qué la participación de Alejandro Estrada causó tanta emoción en los televidentes de La casa de los famosos Colombia?

Aunque es la primera vez que el actor Alejandro Estrada participará en el reality de convivencia del Canal RCN, esta no es la primera ocasión en la que ingresa a la afamada casa, pues durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia realizó un par de apariciones que paralizaron las redes sociales.

Alejandro Estrada fue confirmado para la tercera temporada. Foto | Canal RCN.

Y es que en aquella oportunidad el actor ingresó a la casa de El Jefe para romper de manera oficial su relación con la actriz Nataly Umaña, quien era participante del programa y se vio involucrada en un amorío con Miguel Melfi, otro de los participantes.

Esta separación se vivió en vivo y en directo, luego de que el actor ingresara por medio de la dinámica del ‘congelado’, en la que pudo dirigirle algunas palabras sin obtener respuesta por parte de la actriz, pues de hacerlo ella habría sido sancionada.

¿Alejandro Estrada ingresará a La casa de los famosos soltero? El actor respondió

Una vez se dio a conocer que Alejandro Estrada había sido elegido por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para participar en la tercera temporada, muchos internautas comenzaron a preguntarse si el actor ingresaría a la novela de la vida en vivo completamente soltero o si dejaría una novia esperándolo.

Alejandro Estrada termina con Nataly Umaña. (Foto Canal RCN).

En entrevista con La Mega, el reconocido actor acabó con el misterio y confirmó que para su participación en La casa de los famosos Colombia ingresará completamente soltero.