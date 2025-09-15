Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García ratifica el amor que tiene por sus hijos, así descansan todos juntos

Una vez más, Karina García demostró que lo que más disfruta en su vida es ser mamá.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Valentino, Isabella
Karina García ratificó el amor que tiene por sus hijos | Foto de Buen día, Colombia y Canal RCN.

La influenciadora Karina García demostró el cariño que le tiene a sus dos hijos, Valentino e Isabella.

¿Cómo Karina García enterneció junto a sus hijos?

A través de historias en Instagram, en donde a propósito está a poco de llegar a los cinco millones de seguidores acumulados, la creadora de contenido paisa dejó ver la manera como descansa con sus retoños.

En efecto, Karina durmió junto a sus hijos y eso causó ternura en los internautas. De hecho, una vez más fue catalogada como una "buena mamá" en el sentido de que la influencer siempre busca compartir tiempo con ellos.

"Mi angelito llegó directo a mi pechito, a buscar el amor de mamá... Y mi reina también que tengan una buena noche", escribió.

Marcelo, Valentino, Isabella, Carla
Hijos de Karina García cuando la visitaron en La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Precisamente, se puede observar al pequeño Valentino descansando con Karina, mientras que, Isabella está del otro lado.

Karina García ha dicho que ser mamá siempre ha sido lo más importante que ella ha tenido, así que una vez más ratificó el amor que siente por sus hijos.

 

¿Karina García mantiene sola a sus hijos?

En una entrevista con la periodista Eva Rey, quien a propósito hace parte del equipo de trabajo de La FM, Karina García se refirió a varios puntos de su vida, entre ellos los papás de sus dos hijos.

Isabella y Valentino no tienen el mismo papá, pues Karina García tuvo a su hija a muy temprana edad.

Según la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ella no necesita nada de los papás de sus hijos, ya que es una mujer solvente que ha podido mantenerlos sola.

Karina García
Karina García mantiene a sus hijos | Foto del Canal RCN.

En la charla, la creadora de contenido antioqueña puntualizó que el papá de su hija no le ayuda económicamente, mientras que, el de su hijo le colabora, pero poco.

Pese a lo anterior, indicó que ella está tranquila, puesto que busca la manera de tener a sus dos retoños bien, además de que después de que salió del reality del Canal RCN ha tenido nuevas propuestas laborales que le han contribuido significativamente para su sustento y estilo de vida.

