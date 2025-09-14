Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

El actor Luis Fernando Hoyos habló por primera vez sobre su ausencia en MasterChef Celebrity y reveló la razón detrás.

Juan David Velásquez
Luis Fernando Hoyos reveló cuándo volvería a MasterChef
Luis Fernando Hoyos habló sobre su regreso a MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Los televidentes y seguidores de MasterChef Celebrity se han visto sorprendidos con la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos de la competencia.

¿Qué dijo Luis Fernando Hoyos sobre su regreso a MasterChef Celebrity?

El actor Luis Fernando Hoyos lleva más de dos semanas ausente de MasterChef Celebrity y muchos de sus seguidores han estado indagándole a través de sus redes sociales sobre su regreso a la competencia y estado de salud.

Precisamente, el actor decidió romper su silencio y le contestó a uno de sus seguidores en redes sociales que le indagó sobre cuándo volvería a la competencia o si por el contrario se iba a retirar: "¿Vas a volver o te retiras por tanta ausencia?".

Luis Fernando Hoyos aprovechó este cuestionamiento de su seguidor para confesar a su seguidor que seguía recuperándose y que por el momento solo podía tener fe y esperanza en recuperarse para volver a MasterChef Celebrity.

Primero recuperarme. El tiempo lo dirá, gracias.

¿Por qué Luis Fernando Hoyos ha estado ausente de MasterChef Celebrity?

El actor con su respuesta confirmó lo que ya se conocía por parte de sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón que su ausencia de la competencia estaba asociada con un percance de salud.

Precisamente, sus compañeros habían revelado que el actor tenía un virus que le había afectado su salud considerablemente por lo que por recomendación médica había tenido que guardar reposo y estar ausente de la competencia.

Luis Fernando Hoyos les dio buenas noticias a sus seguidores al asegurar que ya se estaba recuperando y dentro de poco podría estar listo para volver a la competencia.

Luis Fernando Hoyos
Luis Fernando Hoyos se encuentra enfermo | Foto del Canal RCN.

¿Cuál será el castigo que se llevará Luis Fernando Hoyos cuando regrese a MasterChef Celebrity?

El actor es consciente que las reglas de MasterChef Celebrity son claras y a pesar que su ausencia tuvo que ver por un percance de salud no será eximido del castigo que da ausentarse de la competencia.

Luis Fernando Hoyos cuando vuelva a MasterChef Celebrity tendrá que colocarse delantal negro, por lo que su continuidad en la competencia estará en riesgo.

