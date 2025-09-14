Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

Los televidentes y seguidores de MasterChef Celebrity se han visto sorprendidos con la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos de la competencia.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

¿Qué dijo Luis Fernando Hoyos sobre su regreso a MasterChef Celebrity?

El actor Luis Fernando Hoyos lleva más de dos semanas ausente de MasterChef Celebrity y muchos de sus seguidores han estado indagándole a través de sus redes sociales sobre su regreso a la competencia y estado de salud.

Precisamente, el actor decidió romper su silencio y le contestó a uno de sus seguidores en redes sociales que le indagó sobre cuándo volvería a la competencia o si por el contrario se iba a retirar: "¿Vas a volver o te retiras por tanta ausencia?".

Luis Fernando Hoyos aprovechó este cuestionamiento de su seguidor para confesar a su seguidor que seguía recuperándose y que por el momento solo podía tener fe y esperanza en recuperarse para volver a MasterChef Celebrity.

Primero recuperarme. El tiempo lo dirá, gracias.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Por qué Luis Fernando Hoyos ha estado ausente de MasterChef Celebrity?

El actor con su respuesta confirmó lo que ya se conocía por parte de sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón que su ausencia de la competencia estaba asociada con un percance de salud.

Precisamente, sus compañeros habían revelado que el actor tenía un virus que le había afectado su salud considerablemente por lo que por recomendación médica había tenido que guardar reposo y estar ausente de la competencia.

Luis Fernando Hoyos les dio buenas noticias a sus seguidores al asegurar que ya se estaba recuperando y dentro de poco podría estar listo para volver a la competencia.

Luis Fernando Hoyos se encuentra enfermo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Yana Karpova habría reaccionado a nueva relación de Cris Valencia, ¿qué dijo?

¿Cuál será el castigo que se llevará Luis Fernando Hoyos cuando regrese a MasterChef Celebrity?

El actor es consciente que las reglas de MasterChef Celebrity son claras y a pesar que su ausencia tuvo que ver por un percance de salud no será eximido del castigo que da ausentarse de la competencia.

Luis Fernando Hoyos cuando vuelva a MasterChef Celebrity tendrá que colocarse delantal negro, por lo que su continuidad en la competencia estará en riesgo.

Mira todos los capítulos y detalles de MasterChef Celebrity en la App del Canal RCN. Descárgala aquí