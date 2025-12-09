Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova habría reaccionado a nueva relación de Cris Valencia, ¿qué dijo?

Yana Karpova dejó sorpresivo mensaje luego que saliera a la luz la nueva relación de su expareja, Cris Valencia con una DJ.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yana Karpova habría reaccionado a nueva relación de Cris Valencia
Yana Karpova habría reaccionado a relación de Cris Valencia. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido de origen ruso, Yana Karpova, se ha apoderado de las tendencias luego saliera a la luz la aparente nueva relación de su expareja, Cris Valencia.

Artículos relacionados

¿Quién es la nueva novia del cantante Cris Valencia?

En las últimas horas se empezaron a viralizar unas imágenes en redes sociales de la que sería la nueva pareja sentimental del joven cantante Cris Valencia.

Una foto en la que se vio al cantante con una joven de cabello rubio encendió las alarmas, esto porque la mujer se veía de espaldas en la imagen, y su silueta para muchos era parecida a la de Yana Karpova.

Sin embargo, los internautas se pusieron en la tarea de averiguar quién podría ser esta misteriosa mujer que apareció bastante cariñosa con Cris Valencia.

En esta búsqueda salió a la luz el nombre de una DJ conocida como Guadalupe, una joven antioqueña que sería la nueva conquista del joven cantante.

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado Yana Karpova a la nueva relación de Cris Valencia?

Esta noticia de la nueva relación de Cris Valencia hizo que el joven se volviera tendencia recientemente, algo que provocó que muchos colocaran sus ojos en las redes de su expareja, Yana Karpova.

La modelo rusa de manera curiosa empezó a compartir contenido en sus redes sociales, primer mostrando su enfoque en el gimnasio y segundo decidió mostrar un regalo que le dio su novio Marlon Solórzano.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia le dio un ramo de rosas las cuales Yana presumió en un carrusel de fotografías, las cuales acompañó con un curioso mensaje.

Recuerden mis princesas, que no tiene que ser un día especial para que te regalen flores. Un hombre que te quiere lo hará cada vez que menos esperes


El mensaje de Yana fue tomado por muchos como una clara indirecta a su expareja Cris Valencia, en donde habría expuesto que el artista no era detallista con ella.

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Cris Valencia y Yana Karpova?

La noticia de la ruptura de Cris Valencia y Yana Karpova fue confirmada a mediados de junio, el joven cantante fue el que dio el anuncio oficial a través de un video en sus redes donde contó algunos detalles al respecto.

El joven artista se mostraba triste y afectado por la ruptura con Yana enviándole mensajes en sus redes sociales y hasta dedicándole canciones.

Sin embargo, de manera sorpresiva la modelo rusa empezó a ser captada saliendo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, lo cual disparó los rumores de un posible amorío.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez Yeferson Cossio

Yeferson Cossio habló sobre supuesta crisis con su novia: "Voy a hacer mi vida y ella la de ella"

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció luego de que lo cuestionaran sobre su relación con Carolina Gómez.

Elizabeth Loaiza sobre su hija tras video de Isabella Ladera y Beele Elizabeth Loaiza

¿Elizabeth Loaiza planea un tercer embarazo? Así respondió en redes sociales

Elizabeth Loaiza sorprendió al confesar que planea ser madre nuevamente, aunque condiciona la decisión a un contrato laboral clave en su vida.

Cami Pulgarín sobre las redes sociales Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín anunció que se alejará de las redes: "No quiero que se preocupen"

La influenciadora Cami Pulgarín contó por qué necesita ausente de las redes sociales y dejó un mensaje a sus seguidores.

Lo más superlike

Patty Grisales, Valentina Taguado, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

A Patty Grisales no le importó y dejó ver si es team Valentina o Alejandra en MasterChef Celebrity

Patty Grisales comentó lo que piensa tras Valentina Taguado poner en riesgo a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity.

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Georgina Rodríguez y su contundente dieta (2) Georgina Rodríguez

¿Qué come Georgina Rodríguez en un día de entreno? Así es su plan alimenticio más comentado

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad