Yana Karpova habría reaccionado a nueva relación de Cris Valencia, ¿qué dijo?

La creadora de contenido de origen ruso, Yana Karpova, se ha apoderado de las tendencias luego saliera a la luz la aparente nueva relación de su expareja, Cris Valencia.

¿Quién es la nueva novia del cantante Cris Valencia?

En las últimas horas se empezaron a viralizar unas imágenes en redes sociales de la que sería la nueva pareja sentimental del joven cantante Cris Valencia.

Una foto en la que se vio al cantante con una joven de cabello rubio encendió las alarmas, esto porque la mujer se veía de espaldas en la imagen, y su silueta para muchos era parecida a la de Yana Karpova.

Sin embargo, los internautas se pusieron en la tarea de averiguar quién podría ser esta misteriosa mujer que apareció bastante cariñosa con Cris Valencia.

En esta búsqueda salió a la luz el nombre de una DJ conocida como Guadalupe, una joven antioqueña que sería la nueva conquista del joven cantante.

¿Cómo habría reaccionado Yana Karpova a la nueva relación de Cris Valencia?

Esta noticia de la nueva relación de Cris Valencia hizo que el joven se volviera tendencia recientemente, algo que provocó que muchos colocaran sus ojos en las redes de su expareja, Yana Karpova.

La modelo rusa de manera curiosa empezó a compartir contenido en sus redes sociales, primer mostrando su enfoque en el gimnasio y segundo decidió mostrar un regalo que le dio su novio Marlon Solórzano.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia le dio un ramo de rosas las cuales Yana presumió en un carrusel de fotografías, las cuales acompañó con un curioso mensaje.

Recuerden mis princesas, que no tiene que ser un día especial para que te regalen flores. Un hombre que te quiere lo hará cada vez que menos esperes



El mensaje de Yana fue tomado por muchos como una clara indirecta a su expareja Cris Valencia, en donde habría expuesto que el artista no era detallista con ella.

¿Por qué terminaron Cris Valencia y Yana Karpova?

La noticia de la ruptura de Cris Valencia y Yana Karpova fue confirmada a mediados de junio, el joven cantante fue el que dio el anuncio oficial a través de un video en sus redes donde contó algunos detalles al respecto.

El joven artista se mostraba triste y afectado por la ruptura con Yana enviándole mensajes en sus redes sociales y hasta dedicándole canciones.

Sin embargo, de manera sorpresiva la modelo rusa empezó a ser captada saliendo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, lo cual disparó los rumores de un posible amorío.