Murió cantante mientras compartía en su casa con sus amigos y familiares

Al cantante Juan Martínez le quitaron la vida en su casa mientras disfrutaba tiempo en su casa.

Murió Juan Martínez
La música regional se viste de luto luego del lamentable fallecimiento Juan Luis Martínez, conocido como el 'El Bosho’, de la banda Grupo Dorado.

¿Qué se sabe de la muerte de Juan Martínez?

El cantante departía con sus amigos y familiares en su casa en el municipio de Abasolo, estado de Guanajuato cuando recibió varios impactos de unos hombres que llegaron al lugar y solo se fueron en su contra, pues nadie más resultó herido.

Murio cantante de musica regional mexicana

Según se conoció los hombres huyeron en un carro con rumbo desconocido, pues por ahora no han hallado con su paradero.

Tras lo sucedido, los familiares del cantante llamaron inmediatamente a emergencias, pero una vez llegaron los paramédicos el artista no tenía signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el vivienda.

Por el momento, la Fiscalía de Guanajuato y de la Agencia de Investigación Criminal se encuentran realizando las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y conocer la razón de por qué le quitaron la vida al artista.

¿Cómo le rindieron homenaje al cantante Juan Martínez?

En las redes sociales de la agrupación en la que pertenecía sus compañeros le dedicaron un sentido homenaje despidiéndole y detallándole todo su cariño.

“Vuela alto mi chingón... Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón”, escribieron.

Tras su revelación, logró varios comentarios donde sus fanáticos, amigos y familiares lo despidieron con amorosos mensajes, agradeciéndole por su legado y resaltando el talento musical que tenía y el gran ser humano que era.

Otros aprovecharon para pedir justicia y señalar que esperan que ese caso no quede impune y se pueda saber la verdad, y sobre todo, se logre dar con los responsables que dejaron un profundo vacío en la música regional mexicana y en sus allegados.

Cabe destacar que, el cantante amaba profundamente su labor como músico, donde siempre daba lo mejor de sí mismo para entretener y cautivar con su talento vocal a quienes lo escuchaban. Siempre que subía al escenario se sentía feliz y en paz disfrutando cada momento con su agrupación.

