Este es el millonario premio que podrían llevarse Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Se reveló la cuantiosa suma de dinero que se llevará el ganador del reality "La mansión de Luinny" en República Dominicana.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
El premio que podría ganar Yina Calderón y Karina García en República Dominicana
Este el premio que podría ganarse Yina Calderón o Karina García en reality. (Fotos Canal RCN y Freepik)

En la noche del 29 de octubre empezó "La mansión de Luinny", un programa tipo reality organizado por el influenciador y empresario Luinny Corporan en República Dominicana.

¿Cuál es el millonario que se llevará el ganador de "La mansión de Luinny"?

El reality “La mansión de Luinny” ha reunido a varias personalidades de las redes sociales, entre ellas las colombianas Yina Calderón y Karina García, quienes desde su ingreso han dado de qué hablar.

Este programa de Luinny Corporan combina retos físicos, pruebas de convivencia y dinámicas de popularidad, lo que hace que la competencia se torne cada vez más intensa.

Asimismo, muchos tenían expectativa por saber cuál sería el premio para el o la ganadora del programa, el cual se reveló en el inicio de este por medio de Luinny.

Según se ha revelado, el ganador del reality se llevará a casa nada más y nada menos que los 100 mil dólares, aproximadamente $390'000.000 de pesos colombianos, además de múltiples beneficios de exposición y contratos publicitarios.

¿Cómo reaccionaron Yina Calderón y Karina García al conocer el millonario premio de "La mansión de Luinny"?

Luinny Corporan dejó en shock a los 19 participantes de su reality luego de revelarles la cuantiosa suma que podrían llevarse si logran estar los más de 30 días que dura la competencia.

Karina García se mostró emocionada al conocer el premio mayor de la competencia, mientras que Yina Calderón no expresó ninguna emoción al saber este dato.

Yina Calderón aseguró desde su ingreso al reality que venía a ser la 'villana' de la competencia porque sabía que un programa siempre necesitaba esa personalidad.

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional
Yina Calderón aseguró que será la villana de "La mansión de Luinny". (Fotos Canal RCN)

¿Yina Calderón y Karina García se aliarán en "La mansión de Luinny"?

Yina Calderón y Karina García tuvieron su esperado reencuentro en "La mansión de Luinny" tras todo lo que vivieron en La casa de los famosos Colombia.

En el reality del Canal RCN, ambas influenciadoras dieron por terminada su amistad luego que Yina tuviese un acto de deslealtad con Karina y se revelaran algunos comentarios en su contra.

Tras el final de La casa de los famosos Colombia, ambas participantes dejaron claro que su amistad no volvería resurgir y por eso sus seguidores estaban a la expectativa de ver su reencuentro en "La mansión de Luinny".

Sin embargo, en su primer encuentro ambas participantes se ignoraron y ni si quiera se voltearon a mirar, no obstante, Yina dejó claro los nombres de los habitantes con los que tiene problemas y allí no mencionó a Karina.

Así fue el encuentro entre Yina Calderón y Karina García en reality internacional
Yina Calderón y Karina García tuvieron su primer encuentro. (Fotos Canal RCN)

 

