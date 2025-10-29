Murió distinguida cantante que dejó gran legado en la ranchera: ¿quién era?

En los últimos días, el mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida cantante, quien dejó un importante legado en la música, en especial en el género de la ranchera.

¿Quién fue la reconocida cantante que falleció?

El nombre de Charito Casas se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento.

¿Quién fue Charito Casas? | Foto: Freepik

Charito Casas adquirió un gran reconocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras ser gran referente de la música regional mexicana, en especial por hacer parte de una reconocida agrupación llamada: ‘Mariachi San Francisco’.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de Charito Casas?

La noticia fue principalmente confirmada por parte de su esposo Alberto Romero , quien lamentó la desafortunada pérdida de Charito, expresándolo mediante su cuenta oficial de Facebook, expresando las siguientes palabras:

“Amor mío, hoy me toca despedirme con el corazón hecho pedazos, pero también lleno de gratitud. Gracias por tu risa, paciencia, nuestras conversaciones interminables y por la vida que construimos. Prometo honrar tu memoria siendo la mejor versión de mi”, agregó Alberto Romero.

Además, la agrupación Mariachi San Francisco, en la que hizo parte Charito Casas, compartió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis mil seguidores, compartió la desafortunada pérdida de la cantante:

“Hoy el Mariachi San Francisco despide con profunda tristeza a nuestra querida Charito Casasola, hija de nuestro fundador y parte del corazón de esta gran familia. Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros”, dijo la agrupación Mariachi San Francisco.

Por el momento, no se ha revelado la causa del fallecimiento de la reconocida cantante. Sin embargo, sus seguidores la han recordado con especial cariño al convertirse en un gran referente de la música regional mexicana.

Así también, la agrupación le está haciendo un especial homenaje a Charito Casas al realizarle un novenario, por el gran legado que dejó Charito a nivel musical.