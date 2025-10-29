Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

A pocos días de vivir uno de los momentos más importantes de su vida, Paola Jara emocionó a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales de una fotografía del pasado en la que aparece siendo apenas una bebé, en brazos de su madre y acompañada de su abuela.

¿Qué significado tiene la foto que compartió Paola Jara?

La publicación no solo despertó una ola de comentarios entre sus fanáticos, sino que también dejó ver el lado familiar revelando que planea recrear esa misma imagen cuando nazca su hija Emilia.

Esta vez, la historia se repetirá desde otro rol, ella será la mamá, su madre pasará a ser la abuela y la pequeña Emilia ocupará el lugar que alguna vez fue suyo, representando una nueva etapa y recordando a las mujeres que la criaron y formaron, al mismo tiempo que ella se prepara para asumir ese mismo papel.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Paola Jara ante la llegada de Emilia?

Desde hace semanas, los fans de Paola Jara han seguido con entusiasmo cada detalle del embarazo, llenando sus publicaciones de mensajes de cariño, bendiciones y expectativas.

Paola Jara compartió una tierna foto de su infancia junto a su madre y abuela. /AFP: Jason Koerner

Muchos le han pedido que no deje pasar ni un solo día sin compartir alguna foto o actualización sobre su barriguita, como una manera de acompañarla y la cantante, por su parte, se ha mostrado cercana y agradecida con su público, compartiendo pequeños momentos de su vida cotidiana mientras cuenta los días para conocer a su bebé.

¿Qué representa este momento para Paola Jara como mujer y artista?

En repetidas ocasiones ha expresado que el apoyo de su familia, especialmente de su madre y de su esposo Jessi Uribe, ha sido clave durante el embarazo.

Paola Jara derritió corazones al mostrar una foto de su infancia con su mamá y abuela. | AFP: Frazer Harrison

Con la llegada de Emilia, Paola Jara no solo se prepara para asumir un nuevo rol en su vida personal, sino también para inspirar a otras mujeres que atraviesan la misma etapa.