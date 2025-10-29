Hermana de Baby Demoni revive estremecedor momento cuando llegó al hospital: "La estaban reanimando"

El caso de la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, quien en redes sociales se hacía llamar como Baby Demoni, sigue en la mira.

La creadora de contenido partió de este mundo en extrañas circunstancias, así que no se sabe si fue ella misma quien provocó su deceso o si su pareja, el artista Samor, tuvo algo que ver en la situación.

Familiares de Baby Demoni, entre ellos su hermana Valentina Esquin, se niegan a aceptar que la influencer haya actuado en su propia contra. Por eso, la joven habló en el podcast 'Más allá del silencio' y recordó el día que llegó al hospital.

¿Cómo fue el momento en el que la hermana de Baby Demoni llegó al hospital?

Valentina detalló que llegó al hospital de Roma, preguntó por su hermana y le comentaron que estaba en UCI. Sin embargo, reveló que el reporte era de código azul, que significa que el paciente llega sin vida.

Baby Demoni estaba en código azul | Foto de Freepik.

"Me dirigí al tercer piso y no me dejaron ver a mi hermana porque la estaban reanimando. Subieron los policías, me dijeron que me calmara, que esperara a lo que decían los doctores", confesó Valentina Esquin.

¿Qué le dijo la pareja de Baby Demoni?

No obstante, luego de esto, relató que llegó Miguel (Samor), pareja de Baby Demoni, y le comentó que necesitaba hablar con ella.

"Me decía: venga, yo tengo que hablar con usted. Y yo le decía: no tengo nada que hablar con usted, mi hermana está aquí por su culpa", según la hermana de Baby Demoni.

En la misma vertiente, la familiar de la fallecida influencer reveló que, al parecer, Samor le comunicó que él estaba ofuscado, pel3ando con Baby Demoni.

Después, preguntaron por la hija de Baby Demoni, de la que Samor es el padrastro mientras vivían todos juntos, así que Valentina Esquin precisó que el artista le habría dicho que recogiera a la niña porque él no era el papá biológico.