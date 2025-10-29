Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Baby Demoni revive estremecedor momento cuando llegó al hospital: "La estaban reanimando"

Valentina Esquin, hermana de Baby Demoni, se devolvió al pasado justo cuando ocurrió la tragedia con la fallecida influencer.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Hospital
Hermana de Baby Demoni revive estremecedor momento cuando llegó al hospital | Foto de Freepik.

El caso de la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, quien en redes sociales se hacía llamar como Baby Demoni, sigue en la mira.

La creadora de contenido partió de este mundo en extrañas circunstancias, así que no se sabe si fue ella misma quien provocó su deceso o si su pareja, el artista Samor, tuvo algo que ver en la situación.

Artículos relacionados

Familiares de Baby Demoni, entre ellos su hermana Valentina Esquin, se niegan a aceptar que la influencer haya actuado en su propia contra. Por eso, la joven habló en el podcast 'Más allá del silencio' y recordó el día que llegó al hospital.

¿Cómo fue el momento en el que la hermana de Baby Demoni llegó al hospital?

Valentina detalló que llegó al hospital de Roma, preguntó por su hermana y le comentaron que estaba en UCI. Sin embargo, reveló que el reporte era de código azul, que significa que el paciente llega sin vida.

Hospital
Baby Demoni estaba en código azul | Foto de Freepik.

"Me dirigí al tercer piso y no me dejaron ver a mi hermana porque la estaban reanimando. Subieron los policías, me dijeron que me calmara, que esperara a lo que decían los doctores", confesó Valentina Esquin.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo la pareja de Baby Demoni?

No obstante, luego de esto, relató que llegó Miguel (Samor), pareja de Baby Demoni, y le comentó que necesitaba hablar con ella.

"Me decía: venga, yo tengo que hablar con usted. Y yo le decía: no tengo nada que hablar con usted, mi hermana está aquí por su culpa", según la hermana de Baby Demoni.

En la misma vertiente, la familiar de la fallecida influencer reveló que, al parecer, Samor le comunicó que él estaba ofuscado, pel3ando con Baby Demoni.

Artículos relacionados

Después, preguntaron por la hija de Baby Demoni, de la que Samor es el padrastro mientras vivían todos juntos, así que Valentina Esquin precisó que el artista le habría dicho que recogiera a la niña porque él no era el papá biológico.

"Llamé a mi papá, le conté la situación y él fue quien recogió a la niña... Nos entregaron la niña y se fue... Todo el día nos tuvieron ahí en el hospital, mi hermana estaba crítica", finiquitó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate

Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate enfrenta críticas luego de que revivieran un video en el que aseguraba que no participaría en más realities.

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante rompió el silencio tras las declaraciones de Clara Diago al “involucrarse” en su actual relación en el pasado.

Baby Demoni, baño, muerte Influencers

Salen a la luz inéditas imágenes del baño donde habrían encontrado a Baby Demoni

Las fotografías del lugar tienen elementos que serían pruebas para identificar lo que le ocurrió a Baby Demoni antes de morir.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano con orzuelo Aída Victoria Merlano

¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

Estos son los cuidados que se debes tener para sanar un orzuelo, afección que tuvo Aida Victoria Merlano.

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 Talento nacional

Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida