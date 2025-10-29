Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida

Iker Millonario, el pequeño influencer de Monterrey que ha conquistado las redes sociales con su ternura y carisma, atraviesa uno de los momentos más sensibles de su corta vida.

Iker Millonario se conmueve tras gesto de sus seguidores. (Foto del niño triste Freepik) (Foto de Karol G - Luis Robayo/AFP)

Su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, falleció el pasado 24 de octubre a causa de una enfermedad renal que padecía desde 2017.

En medio del duelo, Iker recibió un gesto profundamente emotivo por parte de sus seguidores.

Un fan editó un video conmemorativo que recopila imágenes y recuerdos de los momentos más bonitos que Iker vivió junto a su mamá. Al ver el clip, el niño no pudo contener las lágrimas.

“No llore mi niño, acuérdate de la canción bonita”, le dicen a Iker en el video.

El momento cargado de amor y nostalgia fue publicado en la cuenta oficial de Iker en Instagram, con un mensaje que tocó el corazón de miles de seguidores que lo acompañan en esta difícil etapa.

“Le estamos mostrando las cosas bonitas y muestras de cariño que tienen para nosotros, aquí les mostramos un video de Iker, terminando sus tareas porque él dice que le echara ganas para que su mamá y su abuela estén contentas desde el cielo”. dice el escrito que acompaña el post.

¿Qué enfermedad padecía la mamá de Iker Millonario?

La madre de Iker Millonario, Miriam Guadalupe a quien cariñosamente le llamaban “Lupe”, padecía de riñones poliquísticos hereditarios, una enfermedad crónica terminal que le fue diagnosticada hace 7 años.

Según contó la madre de “Lupe” en una entrevista para “Es Show”, en el año 2022, desde entonces la madre de Iker se sometió a múltiples sesiones de hemodiálisis mientras esperaba una mejoría que nunca llegó.

Debido a su condición médica y a factores como el sobrepeso, “Lupe” no era candidata óptima para un trasplante renal, lo que limitaba sus probabilidades de vivir.

Su estado de salud fue deteriorándose con el tiempo, hasta que finalmente falleció dejando devastado a Iker Millonario.

¿Por qué se hizo famoso Iker Millonario?

Iker Millonario se hizo viral en el año 2022 cuando respondió con desparpajo a una pregunta sobre si podía hacer una voltereta: “Ando bien gordo”.

La frase, dicha con total naturalidad, lo catapultó a la fama en TikTok y otras plataformas.

¿Cómo llegó a colaborar Iker Millonario con Karol G?

Su carisma llegó tan lejos que incluso la cantante colombiana Karol G se fijó en él. La artista lo invitó a participar en su proyecto “Mañana será bonito”, donde Iker apareció en las publicaciones promocionales y en los videoclips oficiales como en el de “Mientras me curo del cora”.

El video conmemorativo no solo fue un homenaje a su madre, sino también un recordatorio de que no está solo en su duelo.

Hoy, mientras enfrenta una pérdida irreparable, el cariño de sus seguidores lo acompaña en cada paso.