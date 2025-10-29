Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida

El homenaje conmovió profundamente a Iker Millonario quien no pudo contener las lágrimas al ver el recuerdo de su mamá en pantalla.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Iker Millonario se conmueve con video de su mamá.
Un fan homenajea a la mamá de Iker Millonario fallecida el 24 de octubre. (Foto del niño triste Freepik) (Foto de Karol G - Giorgio Viera/AFP)

Iker Millonario, el pequeño influencer de Monterrey que ha conquistado las redes sociales con su ternura y carisma, atraviesa uno de los momentos más sensibles de su corta vida.

Iker Millonario llora al ver el homenaje que le hicieron a su mamá.
Iker Millonario se conmueve tras gesto de sus seguidores. (Foto del niño triste Freepik) (Foto de Karol G - Luis Robayo/AFP)

Artículos relacionados

Su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, falleció el pasado 24 de octubre a causa de una enfermedad renal que padecía desde 2017.

En medio del duelo, Iker recibió un gesto profundamente emotivo por parte de sus seguidores.

Un fan editó un video conmemorativo que recopila imágenes y recuerdos de los momentos más bonitos que Iker vivió junto a su mamá. Al ver el clip, el niño no pudo contener las lágrimas.

“No llore mi niño, acuérdate de la canción bonita”, le dicen a Iker en el video.

El momento cargado de amor y nostalgia fue publicado en la cuenta oficial de Iker en Instagram, con un mensaje que tocó el corazón de miles de seguidores que lo acompañan en esta difícil etapa.

“Le estamos mostrando las cosas bonitas y muestras de cariño que tienen para nosotros, aquí les mostramos un video de Iker, terminando sus tareas porque él dice que le echara ganas para que su mamá y su abuela estén contentas desde el cielo”. dice el escrito que acompaña el post.

Artículos relacionados

¿Qué enfermedad padecía la mamá de Iker Millonario?

La madre de Iker Millonario, Miriam Guadalupe a quien cariñosamente le llamaban “Lupe”, padecía de riñones poliquísticos hereditarios, una enfermedad crónica terminal que le fue diagnosticada hace 7 años.

Según contó la madre de “Lupe” en una entrevista para “Es Show”, en el año 2022, desde entonces la madre de Iker se sometió a múltiples sesiones de hemodiálisis mientras esperaba una mejoría que nunca llegó.

Debido a su condición médica y a factores como el sobrepeso, “Lupe” no era candidata óptima para un trasplante renal, lo que limitaba sus probabilidades de vivir.

Su estado de salud fue deteriorándose con el tiempo, hasta que finalmente falleció dejando devastado a Iker Millonario.

¿Por qué se hizo famoso Iker Millonario?

Iker Millonario se hizo viral en el año 2022 cuando respondió con desparpajo a una pregunta sobre si podía hacer una voltereta: “Ando bien gordo”.

La frase, dicha con total naturalidad, lo catapultó a la fama en TikTok y otras plataformas.

¿Cómo llegó a colaborar Iker Millonario con Karol G?

Su carisma llegó tan lejos que incluso la cantante colombiana Karol G se fijó en él. La artista lo invitó a participar en su proyecto “Mañana será bonito”, donde Iker apareció en las publicaciones promocionales y en los videoclips oficiales como en el de “Mientras me curo del cora”.

Artículos relacionados

El video conmemorativo no solo fue un homenaje a su madre, sino también un recordatorio de que no está solo en su duelo.

Hoy, mientras enfrenta una pérdida irreparable, el cariño de sus seguidores lo acompaña en cada paso.

Iker Millonario ha colaborado con Karol G.
Iker Millonario ha colaborado junto a Karol G en varios de sus videos promocionales y oficiales. (Foto del niño triste - Freepik) (Foto de Karol G - Foto de Dimitrios Kambouris/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Dulce María reveló su segundo embarazo con una imagen poderosa y recibió mensajes emotivos, incluido uno de su excompañera Anahí.

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Angie Miller reapareció en redes sociales, semanas después de la muerte de B-King, con un misterioso mensaje.

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

Cazzu ha terminado su gira por México y antes de partir del país, declaró que Christian Nodal no ve a su hija ni por videollamada.

Lo más superlike

Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años Talento internacional

Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

El presentador de televisión sorprendió al revelar su orientación por primera vez con la voz entrecortada en una emotiva entrevista.

Aspirantes de La casa de los famosos 3 revelaron a quién le gustaría ver en dinámica de ‘congelados’ La casa de los famosos

Aspirantes de La casa de los famosos 3 revelaron a quién le gustaría ver en dinámica de ‘congelados’

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

¡Adiós a un ícono! Falleció distinguida cantante quien dejó gran legado en la ranchera Talento internacional

Murió distinguida cantante que dejó gran legado en la ranchera: ¿quién era?

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?