¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Dulce María reveló su segundo embarazo con una imagen poderosa y recibió mensajes emotivos, incluido uno de su excompañera Anahí.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Dulce María anuncia su segundo embarazo.
Dulce María, exintegrante de RBD, hace público su segundo embarazo. (Foto de Gustavo Caballero/AFP)

La actriz y cantante mexicana Dulce María, conocida por interpretar a Roberta Pardo en la icónica serie “Rebelde” y como integrante del grupo musical RBD, ha emocionado a sus seguidores al anunciar que está esperando su segundo hijo.

Dulce María está embarazada y así lo anunció.
Dulce María espera su segundo hijo con su esposo Paco Álvarez. (Foto de Larry French/AFP)

¿Cómo anunció Dulce María su segundo embarazo?

La noticia fue revelada a través de una de una publicación de su Instagram y una entrevista para la revista Marie Claire México.

En la imagen aparece Dulce María luciendo un elegante atuendo negro que resalta su barriga de embarazo.

La actriz hace este importante anuncio cerca de cumplir los 40 años y dijo que es la etapa más transformadora de su vida.

En la entrevista, Dulce María confesó que se había puesto como al límite ser madre nuevamente antes de los 40, y ahora cumple este deseo junto a su esposo Paco Álvarez, con quien ya tiene una hija, María Paula, que pronto cumplirá cinco años.

¿Qué dijeron los fans y sus excompañeros de RBD sobre el embarazo de Dulce María?

La noticia del embarazo ha sido recibida con alegría por los seguidores de Dulce, quienes han seguido su trayectoria desde sus inicios en la televisión hasta su consolidación como artista y ahora como madre.

Entre los cientos de reacciones emotivas que tiene este anuncio, se destacó el de Anahí, amiga cercana y excompañera de novela y agrupación musical, quien compartió un mensaje lleno de cariño.

“Que alegría ya podemos gritarlo al mundo entero!! ¡Dios y sus tiempos PERFECTOS! Bebé te esperamos con todo el amor del universo !!! Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, expresó su excompañera de agrupación Anahí

La noticia del embarazo de Dulce María llega dos años después de la gira “Soy Rebelde Tour”, que reunió a los integrantes originales del grupo tras más de una década de ausencia. La gira fue un fenómeno global que incluyó presentaciones en ciudades como Bogotá, donde miles de fanáticos colombianos corearon los éxitos que marcaron a toda una generación.

Dulce María junto a sus compañeros de RBD.
RBD visitó Colombia en el año 2023 en su gira “Soy Rebelde Tour”. (Foto de Jeff Daly/AFP)
