Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Te dejamos algunos consejos básicos para lucir una barba perfecta y que no tengas complicaciones con ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cómo cuidar la barba
Así puedes lucir una barba perfecta/Freepik

La barba ha tomado gran importancia en los hombres, pues para muchos se ha convertido en un sello personal y de elegancia masculina.

Artículos relacionados

Sin embargo, mantenerla en buen estado requiere más que solo dejar crecer el vello facial, por lo que, varios especialistas en cuidado masculino coinciden en que hay que tener una rutina de higiene muy presente y hacerle mantenimiento para lograr una barba saludable, limpia y con buena apariencia.

¿Cómo cuidar la barba?

De acuerdo con la tienda de venta de elementos de barbería Ganivetería Roca "si quieres lucir una barba impecable, es imprescindible que la mantengas sana, limpia, nutrida e hidratada".

Consejos para cuidar la barba

Como primer paso en el cuidado de la barba es hacerle limpieza regular con agua y jabón, ojalá un jabón especializado en esta zona como los algunos champú para barba recomendado por tu dermatólogo.

Es importante realizar este tipo de limpieza para prevenir acumulación de grasa, caspa o residuos que provoquen granos, irritación o incluso malos olores.

Como segundo paso es ideal que hidrates la piel de esta zona, pues es importante para que el vello crezca saludable.

Hay aceites naturales como el argán o coco que funcionan bastante bien y ayudan a nutrir y suavizar el área.

Cabe destacar que, si tienes barba larga puede hidratar el vello con algunos bálsamos especializados.

Artículos relacionados

¿Qué cuidados se debe tener con la barba?

Como tercer punto debes tener en cuenta que debes cortar y pulir constantemente, bien sea hacerlo solos o en una barbería, definiendo las líneas en las mejillas y cuello para que luzca bien cuidada.

Tips para cuidar la barba

Expertos recomiendan hacerlo cada dos semanas aproximadamente.

Como cuarto punto es ideal peinar la barba, así se tenga corta, pues que todos los vellos vayan en una misma dirección da una impresión de mayor cuidado.

Debes usar peines con cerdas suaves para que no dañes la piel de su rostro y por el contrario estimules al circulación.

Artículos relacionados

Finalmente, no olvides que la alimentación también es vital, pues eso produce que la barba se ve mejor; así que recuerda tener buenos hábitos y consumir bastante agua, frutas y verduras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales

Te damos ideas de disfraces para este Halloween y que puedas lucir de la mejor manera este 31 de octubre.

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

El especialista en terapia de pareja puntualizó lo que se debe saber para identificar si hay amor o simplemente cariño en una relación.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Famosa modelo causa preocupación tras revelar que padece de aneurisma cerebral y su estado de salud divide opiniones.

Lo más superlike

Luis Fernando Hoyos reveló lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón” MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar? ´ lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

¡Luto en redes! Reconocida influencer fue hallada sin vida en su casa: ¿qué se sabe? Talento internacional

¡Luto en redes! Reconocida influencer fue hallada sin vida en su casa: ¿qué se sabe?

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?