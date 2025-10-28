Exnovia de Epa Colombia sufrió robo y quedó registrado en video

La futbolista Diana Celis, exnovia de la empresaria Epa Colombia, reveló a sus fanáticos que sufrió robo en la ciudad de Bogotá.

¿Robaron a la exnovia de Epa Colombia?

La deportista compartió un video a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, en el que relató lo que le pasó.

Según indicó estaba con una de sus amigas en su vehículo frente a la casa de ella cuando llegó un hombre con una arm*, entró al carro y les quitó algunas de sus pertenencias.

"Estaba temblando como una gelatina. Bogotá está imposible, insegura, remal. Estábamos en el carro en frente de la casa de mi amiga y se sube un man con un revolver, nos apuntó y nos robó y Dios es tan grande que no se nos llevó el carro, pero qué tristeza", expresó.

¿Le pasó algo a Diana Celis tras hurto en Bogotá?

La jugadora detalló que afortunadamente no les pasó nada a ninguna y señaló que finalmente lo material se recupera.

Sin embargo, aprovechó su denuncia para hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que dichas situaciones no sigan ocurriendo y se pueda dar con los responsables.

Diana Celis compartió un video y una fotografía del hombre que la hurtó por si puede servir para dar con su paradero.

Tras su revelación, varios seguidores reaccionaron coincidiendo con ella sobre la inseguridad de la ciudad, otros le puntualizaron que afortunadamente no le pasó nada malo y otros le aconsejaron a tener mayor preocupación.

Por ahora, Diana Celis sigue enfocado en su carrera profesional como futbolista y un poco alejada de las redes sociales luego de su polémica ruptura con Epa Colombia, quien se encuentra en prisión pagando la condena que le impusieron por su caso con TransMilenio.

Cabe destacar que, los abogados de Epa Colombia se encuentran en medio de procesos legales para poder lograr que la influenciadora pueda salir lo más pronto de la cárcel y pueda disfrutar de su hija, su prometida Karol Samantha, volver a entretener a sus seguidores y seguir trabajando en sus emprendimientos.