Karina García sorprendió al revelar si planea casarse: "no pierdo la fe"

Karina García, una de las mujeres que constantemente es tema de conversación en redes sociales, recientemente volvió a llamar la atención tras revelar si en sus planes está casarse y si hace parte de su proyecto de vida.

¿Karina García quiere casarse? Esto dijo la reconocida influenciadora

En medio de una entrevista que la influencer concedió al programa 'Tamo En Vivo' de Dímelo King, abrió su corazón para hablar de varios temas de su vida personal, entre ellos algunos relacionados con su situación sentimental.

Una de las preguntas que la paisa se mostró abierta a responde fue sobre el matrimonio, puntualmente una que le hizo su amiga y panelista Yaya Muñoz, "¿Tú quieres casarte alguna vez Karina?", señaló.

Frente a este interrogante, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no solo sorprendió con su respuesta, sino también con sus planes a futuro.

"Yo nunca había soñado con el matrimonio pero en este momento sí, o sea, como qué rico, esa persona que te complemente, con la que te levantes y te acuestes todos los días, que realmente te ame y que se preocupe por ti, la verdad sí", dijo muy sinceramente la creadora de contenido.

Karina García reveló si quiere casarse. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Karina García sobre sus planes de casarse?

Y aunque en este momento la antioqueña se encuentra soltera tras culminar su relación con Andrés Altafulla,sí dejó claro que no pierde la fe de que su deseo de tener a un compañero de vida se le cumpla, pues sueña con tener una gran familia ya que se considera una personas a la que le encanta el hogar.

Pese a que en este momento no existe esta persona, confía en los planes y los tiempos que Dios tiene para ella.

"Yo no tengo afán, estoy demasiado joven, disfrutando, esperemos a ver, vamos a trabajar, vamos a facturar", concluyó.

Por ahora, la también empresaria y modelo colombiana, continúa enfocada en sus proyectos personales, pues desde su salida de La casa de los famosos Colombia, no ha parado de trabajar no solo en redes sociales, sino también en otros frentes que le han permitido brillar desde sus diferentes facetas.