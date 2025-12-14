En un video publicado en redes sociales, la expareja y mamá del hijo de Sebastián Vega aseguró que su hijo Matías tenía habilidades especiales que, según sus palabras, eran un "don" o sexto sentido para percibir la energía de las personas.

Antes de revelar las razones, dejó claro que ella es una persona a la que le falta mucha malicia indígena para identificar las energías e intenciones de la gente, pues confía que llegan con buenas intenciones. Sin embargo, su hijo, parece tener un don especial para protegerla.

¿Por qué la mamá del hijo de Sebastián Vega dice que su hijo tiene un don especial?

La mujer empezó contando que regularmente tienen una persona que les ayude con las tareas del hogar y que, en ese caso, contrataron a alguien y rápidamente el niño le advirtió que sentía que algo no estaba bien con este colaborador y que no quería ni siquiera que entrara a su cuarto a hacer aseo.

Esto, más que un presentimiento, terminó siendo una premonición. Descubrieron una situación irregular en la casa. La persona terminó robando varios elementos del hogar.

"Estoy muy impresionada, mi hijo tiene como un sexto sentido, Dios le dio ese don, él percibe las energías y se da cuenta si alguien es bueno o no. A mí me falta malicia indígena, a él le sobra... Después de contratar a la persona Mati me dijo, bueno, que haga aseo en toda la casa menos en mi cuarto y cuando él empieza así es por qué, porque siente que algo está mal", expresó.

¿Cómo descubrieron el robo en la casa de la exmujer de Sebastián Vega y qué se llevó?

Cerró contando que gracias a las cámaras vieron algunos movimientos extraños e identificaron entre algunos robos, que estaba además llevándose el alcohol de la casa y reemplazándolo en las botellas por agua con zumo de limón.

No quiso desaprovechar la oportunidad para agradecerle públicamente a su pequeño por la alerta que tiene siempre frente a este tipo de personas, pues siente que si no fuera por él, ella no había puesto en duda a su trabajador y menos, hubiese identificado a tiempo los robos que se estaban llevando a cabo.