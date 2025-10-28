Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeri Mua arremetió contra Diego Trujillo tras tildarla de "grilla"

La exnovia de Sai, el hijo de Diego Trujillo, se fue contra el actor luego de que este la criticara.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yerimua contra Diego Trujillo
Yerimua le respondió a Diego Trujillo/Canal RCN/AFP: Romain Maurice

La influenciadora mexicana Yeri Mua le respondió al actor Diego Trujillo luego de que este la criticara en una entrevista.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Diego Trujillo sobre Yeri Mua?

El actor estuvo en entrevista con su hijo Simón Trujillo, conocido artísticamente como SAI, en el podcast de Andresitow, donde fueron interrogados sobre cuál de los dos tiene peor gusto con las mujeres, a lo que Diego Trujillo señaló que su hijo.

Sai hijo de Diego trujillo en entrevista contra yerimua

“El gusto es aterrador porque se consigue unas grillas aterradoras, las de él no me gustan, sobre todo la última”, expresó.

Dicho comentario desató una ola de comentarios, algunos positivos y otros negativos.

"Todos hemos tenido descaches en la vida ñroooo", agregó SAI.

Su respuesta se volvió tan viral que llegó a Yeri Mua, la más reciente exnovia de SAI, con quien terminó luego de que esta le vira algunos 'likes' en redes sociales hacia algunas mujeres.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yeri Mua al comentario de Diego Trujillo?

El influenciadora se pronunció sobre la polémica en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, donde aconsejó al actor a preocuparse por otras cosas más complejas de su hijo que su hijo por las mujeres.

Yeri Mua contra Diego Trujillo

"La verdad es que si le pudiera darle un consejo a ese casi suegro pelón (...) en vez de referirse así de las novias, exnovias, ex casi algo de su hijo, creo que es más importante fijarse en las adicci*nes de su hijo, inhalaci*nes y expiraci*nes de su hijo, yo creo que eso es más importante que con quién sale", expresó.

Además, agregó que los dos son de signo zodiacal Sagitario, los cuales suelen enamorarse mucho y elegir muy mal.

Luego de su respuesta, varios seguidores opinaron sobre el tema, cada uno apoyando a su favorito y aconsejando al actor Diego Trujillo a no contestarle y no involucrarse a este tipo de polémica de redes sociales.

Artículos relacionados

Por ahora, cada uno sigue trabajando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a su manera a sus fanáticos en las diferentes plataformas digitales.

En cuanto a Diego Trujillo se encuentra en una obra de teatro junto a la actriz Paola Turbay.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria lanzó pulla en medio de la polémica con Juan David Tejada, esto dijo

Aida Victoria Merlano reapareció en redes dejando ver cómo pese a las circunstancias, prefiere poner su mejor cara y sobreponerse.

Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears Paris Hilton

Paris Hilton causó sensación al recrear icónico look de Britney Spears en “Oops!... I Did It Again”

La empresaria celebró la época de Halloween con disfraz para homenajear a Britney Spears.

Melissa Gate llora en vivo Melissa Gate

Melissa Gate rompió en llanto en pleno en vivo: "he sentido que no voy a poder"

La influenciadora Melissa Gate no aguantó las lágrimas y abrió su corazón a sus miles de fanáticos.

Lo más superlike

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Aspirante del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene una relación sentimental y está comprometida.

Muere la detective de Nueva York Alicia Stone Viral

Murió famosa detective de NY tras someterse a un procedimiento estético en Cali; familia exige respuestas

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias” Paola Jara

Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales