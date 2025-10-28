Yeri Mua arremetió contra Diego Trujillo tras tildarla de "grilla"

La influenciadora mexicana Yeri Mua le respondió al actor Diego Trujillo luego de que este la criticara en una entrevista.

¿Qué dijo Diego Trujillo sobre Yeri Mua?

El actor estuvo en entrevista con su hijo Simón Trujillo, conocido artísticamente como SAI, en el podcast de Andresitow, donde fueron interrogados sobre cuál de los dos tiene peor gusto con las mujeres, a lo que Diego Trujillo señaló que su hijo.

“El gusto es aterrador porque se consigue unas grillas aterradoras, las de él no me gustan, sobre todo la última”, expresó.

Dicho comentario desató una ola de comentarios, algunos positivos y otros negativos.

"Todos hemos tenido descaches en la vida ñroooo", agregó SAI.

Su respuesta se volvió tan viral que llegó a Yeri Mua, la más reciente exnovia de SAI, con quien terminó luego de que esta le vira algunos 'likes' en redes sociales hacia algunas mujeres.

¿Cómo reaccionó Yeri Mua al comentario de Diego Trujillo?

El influenciadora se pronunció sobre la polémica en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, donde aconsejó al actor a preocuparse por otras cosas más complejas de su hijo que su hijo por las mujeres.

"La verdad es que si le pudiera darle un consejo a ese casi suegro pelón (...) en vez de referirse así de las novias, exnovias, ex casi algo de su hijo, creo que es más importante fijarse en las adicci*nes de su hijo, inhalaci*nes y expiraci*nes de su hijo, yo creo que eso es más importante que con quién sale", expresó.

Además, agregó que los dos son de signo zodiacal Sagitario, los cuales suelen enamorarse mucho y elegir muy mal.

Luego de su respuesta, varios seguidores opinaron sobre el tema, cada uno apoyando a su favorito y aconsejando al actor Diego Trujillo a no contestarle y no involucrarse a este tipo de polémica de redes sociales.

Por ahora, cada uno sigue trabajando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a su manera a sus fanáticos en las diferentes plataformas digitales.

En cuanto a Diego Trujillo se encuentra en una obra de teatro junto a la actriz Paola Turbay.