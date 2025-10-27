Emiro Navarro y más famosos reaccionaron al ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos

El influenciador Nicolás Arrieta logró ingresar a La casa de los famosos Colombia luego de ganar las votaciones del primer grupo de aspirantes al reality.

¿Cómo logró ganar Nicolás Arrieta entrar a La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido se encontraba compitiendo contra cinco influenciadores: Javier Gómez, Juanchi Brodie, Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque.

Durante una semana, los seguidores del programa pudieron votar por su favorito y elegir cuál de ellos quería que ingresara a la competencia.

Nicolás Arrieta fue el aspirante con la mayor votación, logrando más del 50% de los votos tras una semana de campaña en la que se convenció a sus fanáticos para votar por él.

¿Cómo reaccionaron tras el ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia?

En la noche de este domingo 26 de octubre se reveló el resultado y se confirmó que el influenciador se convirtió en el primer habitante de la casa más famosa de Colombia.

Tras su confirmación, varios fanáticos y famosos reaccionaron al respecto destacando su opinión sobre su ingreso.

Emiro Navarro, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia reaccionó comentando la publicación del Canal RCN en la cuenta de Instagram, donde escribió: "Éxitos en esta GRAN experiencia".

La exparticipante Nanis Ochoa también comentó diciendo: "Qué buen participante, empezaron fuego".

La empresaria Yina Calderón decidió felicitar al influenciador agregando: "Te felicito Nico, ellos no saben a quién metieron".

El influenciador Valentino Lázaro, que manifestó todo el tiempo su apoyo a Nicolás Arrieta, añadió: "Shiii mi bebé".

Por su parte, la presentadora Carla Giraldo también reaccionó mostrando su felicidad al saber que ya se confirmó el primer famoso para ingresar a La casa de los famosos Colombia: "Tenemos al primero", dijo.

Por su parte, Nicolás Arrieta señaló lo agradecido que está con sus seguidores por haberlo apoyado y permitirle empezar de nuevo y retomar su historia luego de haber tocado fondo y estar en proceso de volver a estar bien.

Además, destacó con humor, que cree que muchos votaron por él para verlo humillado y no porque lo quieran.