Aspirantes de La casa de los famosos 3 revelaron a quién le gustaría ver en dinámica de ‘congelados’

Durante esta semana, miles de internautas han generado diversas reacciones a través de las diferentes plataformas tras confirmarse el nombre del segundo grupo de aspirantes de la tercera temporada de lacasadelosfamososcolombia.com , una producción del Canal RCN.

El nombre de las aspirantes que conforman el segundo grupo son: Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

Además, algunas de las aspirantes revelaron en el programa de ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, a quiénes les gustaría ver durante la dinámica de ‘congelados’ en caso de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

¿A quiénes les gustaría ver en los ‘congelados’ a las aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Recientemente, las locutoras Valentina Taguado y Johana Velandia, tuvieron una entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar? con algunas de las aspirantes del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3, quienes revelaron a quiénes les gustaría ver en una dinámica de ‘congelados’.

¿Qué revelaron las aspirantes de La casa de los famosos Colombia en Qué hay pa' dañar? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, Alejandra Martínez Soto, Elizabeth López y Paola Cospi revelaron a quién les gustaría ver, así que expresaron lo siguiente: Elizabeth confirmó que le gustaría ver a su mascota, Alejandra a su abuelo, quien en la actualidad tiene algunas complicaciones de salud, y Paola Cospi a su hijo.

Es clave mencionar que durante la dinámica de 'congelados ', los concursantes deben permanecer completamente inmóviles durante un evento inesperado, como la llegada de un visitante o alguna situación en la que despiertan varias emociones al no ver a una persona especial, luego de estar un periodo de tiempo encerrados.

¿Cómo votar por tu aspirante preferida para que ingrese a La casa de los famosos Colombia 3?

Recuerda que las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre. El nombre de la segunda habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmada en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

¿Cómo votar por tu aspirante preferida de La casa de los famosos 3? | Fotos: Canal RCN

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.