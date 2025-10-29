Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Violeta Bergonzi a la salida de Ricardo Vesga de MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi compartió una foto con Ricardo Vesga y un mensaje que conmovió a los fans de MasterChef Celebrity.

La reacción de Violeta tras la salida de Ricardo de MasterChef Celebrity
Violeta compartió emotiva foto con Ricardo tras la salida de MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Tras una reciente eliminación en Masterchef Celebrity Colombia, el actor Ricardo Vesga quedó fuera de la competencia, por lo que Violeta Bergonzi decidió compartir una foto para despedirlo.

¿Cuál fue el mensaje de Violeta Bergonzi tras la eliminación de Ricardo Vesga de Masterchef?

En el capítulo emitido en la noche del 28 de octubre, Colombia conoció quién no logró llegar al codiciado Top 8 de la cocina más importante del mundo. En esta ocasión, los cocineros tuvieron que evaluar cuatro platos cuyo ingrediente principal era la sal.

La reacción de Violeta tras la salida de Ricardo de MasterChef Celebrity
La decisión final estuvo a cargo de los tres jurados de Masterchef, quienes determinaron que el actor fuera el eliminado de la competencia.

Toda la producción del programa se mostró conmovida tras la salida de Vesga, y no faltaron las lágrimas al despedirlo.

El actor quien dio un emotivo discurso de despedida y en el que no solo agradeció a sus compañeros y a los jurados, sino que también a toda la producción que hace posible este programa.

“Gracias por aguantar mis bobadas, y tienen un amigo de corazón”, fueron parte de sus palabras.

¿Cuál fue la reacción de Violeta Bergonzi tras la eliminación de Ricardo Vesga de Masterchef?

Por supuesto, varios de los cocineros le expresaron emotivas palabras para despedir al actor. Asimismo la chef Belen Alonso entre lágrimas le compartió una tiernas palabras: “Nos enseñaste a tomarnos la vida con ligereza”.

Por otro lado, durante el reto se vivió un momento tenso cuando Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Patricia Grisales se pusieron de acuerdo para no ayudar desde el balcón.

Además, mencionaron lo buena persona que era Ricardo Vesga, aunque reconocieron que había llegado hasta ese punto de la competencia sin tener mucho conocimiento en la cocina.

A través de sus redes sociales, la presentadora Violeta Bergonzi compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde suma cientos de seguidores, en la que aparece junto al actor tipo selfie y acompañó la publicación con el mensaje: “Hasta pronto, peluche”.

La competencia y el nivel en Masterchef Celebrity Colombia sigue aumentando y solo queda esperar cuál de estos cocineros logrará pasar al siguiente top.

