Así se disfrazó Sara Uribe de villana y fans le dicen que es “igual a la original”

Sara Uribe sorprendió con una increíble transformación de villana de Disney, dejando a sus fans sin palabras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe se disfraza de Maléfica
Sara Uribe deslumbra como Maléfica en Halloween. (Foto: Canal AFP)

La empresaria, actriz, modelo y presentadora colombiana, Sara Uribe, se llevó todas las miradas en este Halloween al recrear a uno de los personajes más icónicos de Disney.

¿Cuál fue el disfraz que usó Sara Uribe para este Halloween?

La modelo, quien suele compartir su día a día, momentos con su hijo Jacobo —fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín— y aspectos de su vida profesional, en esta ocasión sorprendió a su fanaticada al disfrazarse.

Sara Uribe se disfraza de Maléfica
Sara Uribe deslumbra como Maléfica en Halloween. (Foto: Canal RCN)

A través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, Sara compartió el paso a paso de su transformación para lograr a la perfección el look de Maléfica, la villana principal de La Bella Durmiente (1959), interpretada años después por Angelina Jolie en la versión cinematográfica.

En el video, la paisa aparece primero con una bata negra y con poco maquillaje, mostrando el inicio del proceso. Luego, poco a poco, revela los rasgos marcados del personaje, la peluca negra, los impactantes cuernos y un maquillaje impecable que dejó a todos sorprendidos.

El resultado final es digno de película, y sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios por su parecido con la famosa actriz de Hollywood.

¿Qué reacciones generó el disfraz de Sara Uribe?

El video ya acumula miles de reproducciones, ‘me gustas’ y comentarios en el que los usuarios destacaron la perfección del disfraz y el parecido con el original.

Los comentarios de elogio no se hicieron esperar. Entre los más destacados se leen: “¡Súper wow, igual a la original!” o “Qué disfraz tan espléndido”.

La presentadora y modelo paisa no es la primera vez que, para esta época, comparte fotos disfrazada. En años anteriores también ha generado revuelo al lucir atuendos que se llevan todas las miradas.

Hace unos años apareció disfrazada de la cantante estadounidense Britney Spears, en el que aprovechó para enviar un conmovedor y contundente mensaje sobre la vida.

En ese momento, con un look de colegiala al estilo del video de la famosa canción ‘Baby One More Time’, logró también parecerse a la original.

Por ahora, solo queda esperar si para este 31 de octubre se disfrazará de algo más y celebrará con su hijo esta fecha.

Sara Uribe se disfraza de Maléfica
Sara Uribe deslumbra como Maléfica en Halloween. (Foto: Canal RCN)
