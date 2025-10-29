Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero continúa ampliando su legado fuera del campo de fútbol, a través de sus redes sociales compartió con sus seguidores el lanzamiento de Brotherhood.

¿Cuál es el emprendimiento de Juan Fernando Quintero inspirado en la Comuna 13?

Se trata de una colección de ropa urbana creada junto a una marca vallecaucana. En la que tiene como meta superar los 1.900 millones de pesos en ventas.

La colección representa un nuevo capítulo en la evolución de Q10 que busca posicionarse como un referente de moda con propósito.

Esta colaboración une el estilo callejero del jugador con la visión de diseño contemporáneo, para ofrecer una propuesta que mezcla identidad, comodidad y mensaje.

Brotherhood está inspirada en la Comuna 13 de Medellín, el barrio donde nació y creció Quintero.

Juanfer Quintero lanzó línea inspirada en la Comuna 13. (Foto: AFP)

A través de sus prendas, el futbolista busca rendir homenaje a su comunidad y a las historias de superación que la caracterizan.

En sus propias palabras, “todo lo que soy viene de la Comuna 13. Esta cápsula es una forma de agradecer a quienes me enseñaron que los sueños se construyen juntos”.

En el video promocional fue grabado en ese mismo lugar, entre murales, escaleras eléctricas y calles que simbolizan la transformación social del sector.

El jugador del River Plate de Argentina, acompañó el video con un mensaje “volver al origen para nunca olvidar quiénes somos”.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Juan Fernando Quintero al lanzamiento de su marca?

Por supuesto que el video generó cientos de ‘me gustas’ y reacciones en redes sociales en los que sus seguidores expresaron su cariño con emojis.

Según se conoció a partir del 20 de noviembre la colección de Juan Fernando Quintero estará disponible en Colombia y también en sus canales digitales.

Las prendas incluyen chaquetas, camisetas, joggers y accesorios elaborados con materiales de alta calidad, pensados para quienes buscan un estilo auténtico y funcional.

Por lo pronto, sus seguidores seguirán atentos al lanzamiento de su colección de ropa y, por supuesto, al próximo encuentro de este fin de semana, cuando jugarán de locales ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.