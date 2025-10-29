¡Linda Caicedo hace historia! La futbolista fue nominada al FIFPRO 2025 del fútbol femenino

La futbolista colombiana Linda Caicedo sigue cosechando éxito en el mundo. La jugadora del͏ Real Madrid Femenino y estrella de la Selección Colombia fue puesta entre las candidatas (FIFPRO), donde se reconoce a las mejores ͏jugadoras del mundo durante el año 2͏024͏-2025.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Por qué Linda Caicedo fue nominada al XI Ideal FIFPRO 2025?

El listado al XI Ideal de la Federación ͏Internacional de Asociaciones ͏de Futbolistas profesionales ͏(FIFPRO) está conformado por 26 jugadoras seleccionadas a partir de los votos de miles de futbolistas profesionales de distintos países.

Entre las delanteras nominadas aparecen nombres de destacada trayectoria, como Marta, Athenea del Castillo, Chloe Kelly, Barbra Banda y Alessia Russo, posicionando a Linda Caicedo entre la élite del fútbol femenino mundial.

Para ser elegida, las deportistas deben haber disputado al menos 20 partidos oficiales en el periodo evaluado. Las 11 más votadas por posición integrarán el World 11, reconocimiento que se entregará el próximo 3 de noviembre de 2025.

Linda Caicedo aspira al XI Ideal FIFPRO 2025. (Foto: AFP)

¿Qué significa esta nominación para Linda Caicedo y el fútbol colombiano?

La presencia de Linda Caicedo en esta lista no es casualidad. Su paso con el Real Madrid, donde ha marcado goles determinantes, y su protagonismo con la Selección Colombia la llevaron a ser una jugadora con influencia mundial en esta disciplina.

Artículos relacionados Sara Uribe Así se disfrazó Sara Uribe de villana y fans le dicen que es “igual a la original”

Recientemente, Linda Caicedo fue figura tras ganar 4-1 ante Perú y es una de las líderes del combinado nacional que busca clasificar al Mundial de Brasil 2027.

A sus 20 años, Linda acumula una impresionante lista de reconocimientos: fue finalista del Premio The Best, nominada al Balón de Oro, ganadora como Mejor Futbolista de América 2022 y segunda mejor jugadora del mundo en los Globe Soccer Awards de ese mismo año.

Su reciente nominación al XI Ideal de FIFPRO 2025 confirmó que su talento no pasa desapercibido.

El proceso de votación permitirá conocer si la colombiana se convierte en la primera en Colombia en integrar el equipo ideal del mundo.

Por ahora, Linda Caicedo continúa entrenando con la Selección Colombia, enfocada en seguir brillando dentro y fuera de las canchas, mientras el mundo del fútbol espera el anuncio final del once ideal femenino.