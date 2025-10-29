Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

En los últimos días, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el segundo grupo de La casa de los famosos Colombia.

Sin duda, las celebridades que hacen parte de este grupo de aspirantes son: Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

De este modo, te contamos acerca de la vida personal de Paola Cospi, quien es una reconocida creadora de contenido fitness, quien ha acaparado la atención mediática al presumir a su bello hijo.

¿Quién es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3?

Es clave mencionar que la decisión de elegir a la próxima participante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 está en tus manos, recuerda que puedes hacerlo a través del siguiente enlace: lacasadelosfamososcolombia.com.

Él es Samuel, el hijo de una de las aspirantes de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

Además, Paola Cospi se ha posicionado como una de las aspirantes preferidas por parte de muchos internautas. Así también, ha acaparado la atención al presumir la especial conexión que tiene con su hijo.

Hace varias semanas, Paola Cospi compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, a su guapo hijo Samuel. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Cada día le doy gracias a Dios por haberme dado un hijo tan maravilloso, un alma tan noble, con un corazón tan hermoso, qué bendición tan grande eres, te amo y le pido siempre que te proteja y te haga ver el propósito que él tiene para tu vida, amor de mi vida”, añadió Paola.

En el video se refleja que muchos internautas se han sorprendido no solo con la belleza del hijo de Paola Cospi, sino que también por heredar su gusto por el deporte al tener un estilo de vida saludable y seguir rutinas deportivas.

¿Cómo elegir a tu aspirante favorita de La casa de los famosos 3?

Cada día que avanza, estás más cerca de conocer el nombre de tu aspirante preferida de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Además, te contamos lo que debes hacer para que votes:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.