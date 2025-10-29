Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué significa olvidar el nombre de algunas personas?, según la psicología

La capacidad para recordar nombres funciona de manera distinta a la memoria que se usa para otro tipo de información.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Olvidar, pareja
¿Qué significa olvidar el nombre de algunas personas?, según la psicología | Foto de Freepik.

La mente es de los casos de estudio que más permean en las distintas áreas del conocimiento, entre ellas la psicología.

Una de las variables con más investigación tiene que ver con el olvido, ya que es común que las personas no recuerden algo después de un tiempo o de manera inmediata. Por ejemplo, una de las situaciones que no siempre es la más propicia se da cuando a alguien se le olvida el nombre de otro.

Artículos relacionados

¿Por qué se olvidan los nombres de varias personas?

El cerebro, al ser parte esencial de la vida humana, actúa como un almacenamiento que guarda la información de los demás, entre ello sus nombres. Sin embargo, no siempre se recuerdan estos datos.

Olvido, mujer
Olvidar es algo que a todos les ocurre | Foto de Freepik.

A partir del estudio de la psicología ha habido un interés para saber por qué a varios se les olvida el nombre de algunas personas, entonces, un experto dice que la memoria de los nombres se diferencia de otra información.

David Ludden, profesor de psicología de Georgia Gwinnett College, considera que los nombres no tienen una relación lógica con la persona como tal, así que es más complejo guardar esa información en la mente, en comparación con otros datos como el aspecto físico, según recopilaciones del escenario Psychology Today.

Artículos relacionados

¿Qué significa olvidar los nombres de algunas personas?

A raíz de lo dicho hasta el momento, surge la cuestión de qué significado se le atribuye al hecho de olvidar los nombres de varias personas. Desde una explicación psicológica, se vincula con la falta de repetición y asociación.

Olvido, hombre
La mente es un gran campo de estudio | Foto de Freepik.

Lo anterior porque se justifica que el cerebro demanda el desarrollo de una conexión entre el rostro de la persona y el nombre que tiene, de modo que no es del todo fácil hacerlo en el instante en el que se está conociendo a un nuevo individuo.

Artículos relacionados

Así las cosas, si no hay un "refuerzo" del rostro con el nombre, la memoria no archiva o guarda los datos y eso se convierte en el olvido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Aida Victoria Merlano con orzuelo Aída Victoria Merlano

¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

Estos son los cuidados que se debes tener para sanar un orzuelo, afección que tuvo Aida Victoria Merlano.

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Te dejamos algunos consejos básicos para lucir una barba perfecta y que no tengas complicaciones con ella.

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales

Te damos ideas de disfraces para este Halloween y que puedas lucir de la mejor manera este 31 de octubre.

Lo más superlike

Melissa Gate

Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate enfrenta críticas luego de que revivieran un video en el que aseguraba que no participaría en más realities.

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 Talento nacional

Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida