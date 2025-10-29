Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

Estos son los cuidados que se debes tener para sanar un orzuelo, afección que tuvo Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano con orzuelo
Cuidados para sanar un orzuelo/Canal RCN/Freepik

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales que le salió un orzuelo en medio de su polémica por su ruptura con Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿Qué es un orzuelo?

La barranquillera mostró el orzuelo que le salió en uno de sus ojos, pues esta afección suele dar alrededor de los ojos.

Que es un orzuelo

De acuerdo con la organización médica, educativa y de investigación Mayo Clinic, un orzuelo "es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que se parece a un forúnculo o un grano. Los orzuelos suelen contener pus. Generalmente, el orzuelo se forma en la parte exterior del párpado, pero a veces puede formarse en la parte interior".

Los orzuelos pueden desaparecer solos, sin embargo, debido a la molestia hay que tener ciertos cuidados.

Artículos relacionados

¿Cómo tratar un orzuelo?

Uno de los métodos más recomendados para aliviar el orzuelo es realizar paños tibios, es decir, aplicar una toalla limpia humedecida con agua tibia sobre el párpado cerrado durante unos 10 a 15 minutos. Lo ideal es repetir este proceso varias veces al día, asegurándose que siempre haya buena higiene.

Cuidados para un orzuelo

También es importante limpiar la zona constantemente con agua y jabón.

Asimismo, hay que evitar exprimir el orzuelo, pues eso puede extender la infección y provocar mayor complicaciones; además de ponerle varias cosas encima como maquillaje, pues lo recomendado es dejar "respirar" el ojo lo más posible.

Por su parte, si usa lentes de contacto, evite hacerlo y opte por gafas en caso de ser indispensable, los cuales también debe vigilar que estén completamente limpios.

Es importante mencionar que, si el orzuelo dura más de siete días lo mejor es consultar con un profesional y que este pueda recetar medicamentos o tratamientos correctos para que este desaparezca.

Artículos relacionados

Hay que destacar que la prevención juega un papel clave, por ello hay que mantener una buena higiene facial siempre y para ella hay que limpiarse a diario y evitar tocarse los ojos con las manos sucias, pues no solo puede provocar orzuelos, sino también otras afecciones en la visión.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Olvidar, pareja Curiosidades

¿Qué significa olvidar el nombre de algunas personas?, según la psicología

La capacidad para recordar nombres funciona de manera distinta a la memoria que se usa para otro tipo de información.

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Te dejamos algunos consejos básicos para lucir una barba perfecta y que no tengas complicaciones con ella.

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales

Te damos ideas de disfraces para este Halloween y que puedas lucir de la mejor manera este 31 de octubre.

Lo más superlike

Melissa Gate

Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate enfrenta críticas luego de que revivieran un video en el que aseguraba que no participaría en más realities.

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 Talento nacional

Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida