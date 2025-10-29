¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales que le salió un orzuelo en medio de su polémica por su ruptura con Juan David Tejada.

¿Qué es un orzuelo?

La barranquillera mostró el orzuelo que le salió en uno de sus ojos, pues esta afección suele dar alrededor de los ojos.

De acuerdo con la organización médica, educativa y de investigación Mayo Clinic, un orzuelo "es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que se parece a un forúnculo o un grano. Los orzuelos suelen contener pus. Generalmente, el orzuelo se forma en la parte exterior del párpado, pero a veces puede formarse en la parte interior".

Los orzuelos pueden desaparecer solos, sin embargo, debido a la molestia hay que tener ciertos cuidados.

¿Cómo tratar un orzuelo?

Uno de los métodos más recomendados para aliviar el orzuelo es realizar paños tibios, es decir, aplicar una toalla limpia humedecida con agua tibia sobre el párpado cerrado durante unos 10 a 15 minutos. Lo ideal es repetir este proceso varias veces al día, asegurándose que siempre haya buena higiene.

También es importante limpiar la zona constantemente con agua y jabón.

Asimismo, hay que evitar exprimir el orzuelo, pues eso puede extender la infección y provocar mayor complicaciones; además de ponerle varias cosas encima como maquillaje, pues lo recomendado es dejar "respirar" el ojo lo más posible.

Por su parte, si usa lentes de contacto, evite hacerlo y opte por gafas en caso de ser indispensable, los cuales también debe vigilar que estén completamente limpios.

Es importante mencionar que, si el orzuelo dura más de siete días lo mejor es consultar con un profesional y que este pueda recetar medicamentos o tratamientos correctos para que este desaparezca.

Hay que destacar que la prevención juega un papel clave, por ello hay que mantener una buena higiene facial siempre y para ella hay que limpiarse a diario y evitar tocarse los ojos con las manos sucias, pues no solo puede provocar orzuelos, sino también otras afecciones en la visión.