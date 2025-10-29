Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Ricardo Vesga: esto dijo

Claudia Bahamón se pronunció en redes sociales tras la eliminación de Ricardo Vesga de la cocina de MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Ricardo Vesga: esto dijo
¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Ricardo Vesga? | Foto: Canal RCN

Una de las presentadoras más reconocidas del país es Claudia Bahamón, quien se ha destacado a lo largo de su vida por ser una de las figuras más representativas de la televisión colombiana, en especial, por su gran labor en MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el pasado 28 de octubre, Ricardo Vesga se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef al no preparar un platillo de alta cocina y no cumplir con las expectativas que tenía el jurado.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Ricardo Vesga?

Sin duda, la eliminación de Ricardo Vesga ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente eliminación de la cocina más famosa del país.

Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Ricardo Vesga: esto dijo
Así despidió Claudia Bahamón a Ricardo Vesga. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, varios navegantes se han sorprendido con el especial vínculo entre Claudia Bahamón y Ricardo Vesga, quienes cautivaron a todos los televidentes con su gran amistad.

Así que Claudia Bahamón compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, una publicación en la que recordó la gran labor del actor tras su eliminación de la cocina más famosa del país:

“Gracias. Pocas veces me quedo sin palabras, pero realmente llevo desde anoche pensando que escribirle a este ser tan maravilloso y no sé por dónde comenzar más que por esa palabra que escribe el mismo en esa hoja de despedida: gracias, Richie, te adoro con el alma”, agregó Claudia Bahamón.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Ricardo Vesga abandonó la cocina de MasterChef?

Recordemos que, durante el reto de eliminación, Ricardo Vesga presentó un crepe de pollo, el cual no contó con las respectivas expectativas por parte del jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Además, una de las reacciones más sorprendentes tras confirmarse la eliminación de Ricardo Vesga, fue la de la chef Belén Alonso, quien se quebró en llanto.

Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Ricardo Vesga: esto dijo
¿Por qué razón Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Sin duda, Ricardo dejó un valioso recuerdo por parte de sus compañeros en la cocina de MasterChef al demostrar su disciplina y talento gastronómico.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rafaella en el programa ¿Quién es la máscara? - Clara Diago como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. Marbelle

Hija de Marbelle habría lanzado pulla contra aspirante de La casa de los famosos Colombia

Tras ser acusada de involucrarse con un hombre comprometido, Rafaella Chávez envió contundente mensaje en redes sociales, "no me busquen".

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional Yina Calderón

Yina Calderón sorprende con extravagante look en el inicio de reality internacional

Yina Calderón divide opiniones con el curioso vestido que eligió para su debut en reality internacional en el que está Karina García.

Nicki Nicole y Lamine Yamal Talento internacional

Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras una advertencia familiar

El entorno familiar de Lamine Yamal habría lanzado una advertencia que incomodó a Nicki Nicole y desató rumores de tensión en la pareja.

Lo más superlike

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

La IA reveló que esta técnica es avalada por expertos del sueño y es fácil de llevar a cabo.

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3