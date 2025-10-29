Claudia Bahamón rompió el silencio tras la eliminación de Ricardo Vesga: esto dijo

Una de las presentadoras más reconocidas del país es Claudia Bahamón, quien se ha destacado a lo largo de su vida por ser una de las figuras más representativas de la televisión colombiana, en especial, por su gran labor en MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el pasado 28 de octubre, Ricardo Vesga se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef al no preparar un platillo de alta cocina y no cumplir con las expectativas que tenía el jurado.

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Ricardo Vesga?

Sin duda, la eliminación de Ricardo Vesga ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente eliminación de la cocina más famosa del país.

Así despidió Claudia Bahamón a Ricardo Vesga. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, varios navegantes se han sorprendido con el especial vínculo entre Claudia Bahamón y Ricardo Vesga, quienes cautivaron a todos los televidentes con su gran amistad.

Así que Claudia Bahamón compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, una publicación en la que recordó la gran labor del actor tras su eliminación de la cocina más famosa del país:

“Gracias. Pocas veces me quedo sin palabras, pero realmente llevo desde anoche pensando que escribirle a este ser tan maravilloso y no sé por dónde comenzar más que por esa palabra que escribe el mismo en esa hoja de despedida: gracias, Richie, te adoro con el alma”, agregó Claudia Bahamón.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Cuál fue la razón por la que Ricardo Vesga abandonó la cocina de MasterChef?

Recordemos que, durante el reto de eliminación, Ricardo Vesga presentó un crepe de pollo, el cual no contó con las respectivas expectativas por parte del jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Además, una de las reacciones más sorprendentes tras confirmarse la eliminación de Ricardo Vesga, fue la de la chef Belén Alonso, quien se quebró en llanto.

¿Por qué razón Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Sin duda, Ricardo dejó un valioso recuerdo por parte de sus compañeros en la cocina de MasterChef al demostrar su disciplina y talento gastronómico.