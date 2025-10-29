Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano, así luce

Aida Victoria Merlano lo volvió a hacer, pues en medio de la polémica en la que ha estado envuelta en los últimos días, logró nuevamente acaparar la atención al revelar el rostro de su hijo Emiliano.

¿Aida Victoria Merlano mostró el rostro de su hijo Emiliano?

Tal y como lo anunció horas antes, la reconocida creadora de contenido cumplió con su palabra y, con un emotivo video enterneció al mostrar cómo luce su pequeño a tres meses de su nacimiento, pues recordemos que el bebé nació el pasado 29 de julio de este año.

En la publicación, que a pocas horas de ser compartida por la influenciadora obtuvo más de 400 mil likes, dejó ver con detalle las facciones del niño que nació como fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

¿Cómo es le hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

En la grabación, Aida Victoria hizo una conmovedora analogía de cómo el nacimiento de su hijo llegó para transformar todo su mundo y cambiar su vida para siempre con tan solo su valiosa presencia.

En un principio, ella simula ser un hada, que, con el tiempo pierde su brillo a causa de su soledad, sin embargo, en un acto amor, unos personajes de este universo se apiadan de su situación y le envían un regalo en forma de elfo que termina devolviéndole la vida.

Dicho esto, lo siguiente que aparece en el audiovisual es la pequeña y tierna carita de "Emi", que más tarde es tomado entre sus brazos por Aida Victoria, quien enamorada de su criatura lo contempla como solo una madre puede hacerlo con sus hijos.

¿Qué reacciones dejó la revelación del rostro del hijo Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Como era de esperarse, la revelación del menor desató cientos de mensajes por parte de los internautas, quienes emocionados compartieron algunas amorosas palabras dedicadas a la creadora de contenido.

"Wow demasiado hermoso y ya está facturando", "Emi está precioso", "Amo demasiado", "Manita muy hermoso Emi, Dios los bendiga", "Te amo Dios bendiga tu amado Emi", "Qué bebé tan precioso", fueron algunos de los más de los más de 15 mil comentario que recibió el post.

Cabe señalar que esta nueva aparición de Aida Victoria con su hijo, llega luego de que ella y su expareja protagonizaran un rifirrafe en redes sociales, esto luego de que la influencer asegurara que estaría a cargo de las obligaciones del menor.