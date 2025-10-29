Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre su orientación: "yo no soy hetero"

Valentina Taguado se sinceró en '¿Qué Hay Pa' Dañar?' y contó detalles de este tema que tanto ha causado interés en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado no descarta una relación con otra mujer. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, quien actualmente brilla en la cocina más importante del mundo, recientemente llamó la atención tras hacer una sorpresiva revelación sobre su orientación s3xual, un tema que ha causado interés entre los internautas.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre su orientación s3xual?

En medio del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', la reconocida locutora colombiana se sinceró respecto a sus preferencias y dejó claro que en este punto no se considera una mujer heter0s3xual.

"Qué tal el día de mañana de verdad el amor de mi vida sea una chica, como Claudia Bahamón, por decir cualquier nombre o Greeicy Rendón, que la vi este fin de semana y está más r1ca que mejor dicho", fueron las palabras de Taguado.

En medio de la conversación que sostuvo junto a Johana Velandia y Valeria Aguilar, Valentina no descartó esta posibilidad e insistió en que "por si las moscas", ella no va a decir que es "super heter0s3xual", dejando claro que nunca se sabe qué pueda pasar más adelante.

¿Valentina Taguado no descartó estar con otra mujer? Esto dijo

Como era de esperarse, las declaraciones de Valentina en medio del programa no pasaron desapercibas entre los internautas, quienes de inmediato inundaron la publicación con decenas de mensajes en los que expresaron su opinión sin filtros al respecto.

"Uf Claudia Bahamón es una reina divina, todos la aman", "Quedamos en shock todos", "Cuando tenga novia nos hacemos las sorprendidas", "Lo que se ve no se pregunta", "Valentina y sus confesiones", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuál es la situación sentimental actual de Valentina Taguado?

En los últimos meses, la también influenciadora fue vinculada con el cantante Beéle, luego de que ambos compartieran momentos juntos en eventos públicos y publicaciones en redes sociales que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, ella misma aclaró que entre ellos no existe una relación amorosa, sino una amistad cercana.

Cabe señalar que, en repetidas ocasiones la bogotana se ha referido a su soltería dejando claro que en este momento de su vida se siente conforme así y no está en la búsqueda pareja, pues disfruta de la libertad que le permite estar sola.

